Gobierno escogió a Caldas para pilotos en restaurantes, transporte intermunicipal y aéreo

Después de visitar la zona turística de los termales, el aeropuerto La Nubia, el terminal de transportes de la capital de Caldas, y verificar los protocolos de bioseguridad de cada uno de estos sectores, el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo Abondano, anunció que Manizales está listo para implementar las primeras pruebas piloto que reactiven los sectores del transporte aéreo y terrestre, así como algunas practicas relacionadas con el turismo y la industria gastronómica.

"Hoy estamos aquí como gobierno nacional para acompañar la decisión del departamento de Caldas y la ciudad de Manizales de arrancar unos pilotos de reactivación de algunas actividades relacionadas con el transporte, con el turismo, y con la industria gastronómica, para construír esto que viene a continuación, pero como es claro esta reactivación se logra con inversión vial, en infraestructura aeroportuaria, y en sostenibilidad", puntualizó el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, quien se mostró satisfecho con los protocolos de bioseguridad y los pilotos proyectados en la capital de Caldas.

La visita también contó con la presencia del alto consejero para las Regiones Federico Hoyos, quien celebró que el departamento de Caldas y su capital Manizales sean escogidos como modelos de reactivación para otras zonas del país, con estrictas medidas responsables, que protejan la salud y la vida de las personas, que participen de estos procesos.

"Iniciamos la mesa de reactivación económica con el nombre "Un paso adelante", por que lo que queremos es dar un paso firme pero también un paso responsable. Un paso en donde el gobierno nacional, y los gobiernos locales trabajen juntos. De manera que aquí en Manizales, hay una gran responsabilidad, no unicamente del alcalde o del gobernador si no de la ciudadanía, para que estos modelos sean bien implementados y que esto sea una luz para muchas otras regiones del país," aseguró el Alto Consejero para las Regiones.

Por su parte el alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, resaltó la importancia de que en medio de la contingencia por el Covid-19, el municipio avance en los proyectos de reactivación económica e hizo énfasis en que la capital de Caldas está lista para ejecutar estas pruebas piloto, "quiero decirles que esta casa está preparada para recibir a personas cercanas que quieran conectarse con nuestra naturaleza, todo lo que ustedes acaban de ver en Termales El Otoño y en el sector turístico, lo hemos podido materializar, justamente por que aquí tenemos un sector público muy bien organizado."

La verificación de los protocolos, para el sector turismo estuvo a cargo de la la presidenta del Fondo Nacional del Turismo Raquel Garavito Chapaval, quien manifestó que Caldas es un escenario predilecto para desarrollar todos los pilotos para la reactivación de este ámbito, gracias a su baja tasa de contagio durante la pandemia por el coronavirus; sin embargo hizo énfasis en que sin la autorización del Ministerio de Salud, no se podrán poner en marcha estas pruebas piloto.

"Por mucho madrugar, no amanece más temprano. Si no tenemos un buen manejo, eventualmente esos índices del contagio se nos pueden disparar, sobre todo por que no todas las zonas del departamento tienen un comportamiento igual de la pandemia", dijo Garavito.

En su intervención el gobernador de Caldas Luis Carlos Velázquez Cardona, hizo énfasis en la importancia de apalancar proyectos como Aerocafé, con el apoyo del Gobierno Nacional, pues según el mandatario serán estos proyectos los que dinamizarán el sector económico del centro sur caldense.