Granizada en Guática, Risaralda afectó decenas de hectáreas de cultivos agrícolas

Graves daños por pérdida de cultivos en las veredas La Palma y El Diamante en Guática, al occidente de Risaralda, reportaron alrededor de 50 familias, luego de una fuerte granizada que se presentó en esta localidad, en medio de la ola invernal que azota esta región del país.

Aunque la Alcaldía de Guática no ha entregado un balance sobre las afectaciones totales luego de la emergencia asociada al invierno, la Defensa Civil de Risaralda realizó una visita de evaluación preliminar, identificando que fueron cuatro tipos de cultivos los que presentaron pérdidas totales.

De acuerdo con Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda “fueron 130 hectáreas afectadas aproximadamente entre cultivos de mora, tomate de árbol, plátano y cebolla”.

Por su parte Yury Posada, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Palma, aseguró que pese a la grave situación, por la pérdida de las cosechas, hasta el momento, la presencia de la administración municipal ha sido únicamente a través de contacto telefónico, sin que tengan claridad acerca de las ayudas que recibirán.

“Esta es la segunda granizada que cae en un año y el censo que hicieron fue del año pasado, hasta el momento no ha llegado nadie todavía. El alcalde me escribió por whatsapp para saber con qué nos podía colaborar, pero hasta el momento no hemos recibido la visita ni nada”, indicó Posada.

Según precisó la dirigente comunal las pérdidas económicas por el daño de los cultivos y las afectaciones a las viviendas de la vereda se acercarían a los 1.000 millones de pesos, por lo que piden la atención urgente por parte de la administración local.