Este fin de semana se hizo viral un video de un joven que al interior de una tienda de D1, ubicada en Belén de Umbría en Risaralda, abre varias botellas, prueba los jugos y los pone en el mismo lugar. Siendo ya reprochable su actuar, se suma que esto ocurrió en plena pandemia cuando hay riesgo de contagio de coronavirus.

En diálogo con La FM, Cristian Correa, de 20 años y quien es el protagonista del video, explicó que esta grabación la hizo junto a su pareja para publicarlo en Tik Tok y titubeando varias veces al ser cuestionado sobre cuándo fue grabado el video, dijo que fue hace unos días y luego aseguró que hace dos meses aproximadamente cuando iniciaba la pandemia.

“El video no fue realizado esta semana, hace varios meses por ahí dos meses. Lo quise hacer para un Tik Tok, lo grabé, lo guardé en mi celular y lastimosamente viajé y por cosas de trabajo y subiendo videos a WhatsApp se me filtró ese video y me lo robaron y lo publicaron en Medellín”, contó.

