Habla el papá de la joven que fue sacada, a correa, de las protestas en Armenia

El pasado jueves se volvió viral el video del momento en que un padre de familia castigaba a su hija, con correa en mano, por estar participando una de las protestas que se registraron en Armenia tras la muerte del ciudadano Javier Ordoñez en un presunto caso de abuso policial en Bogotá.

El hombre habló con Noticias RCN sobre el particular suceso y contó su versión de los hechos, que fue aplaudido por algunos internautas y criticado por otros al catalogarlo como violencia intrafamiliar.

Norbeli Restrepo es el padre de familia que aparece en las imágenes notablemente furioso y golpeó en varias ocasiones a la joven con una correa, a la altura de las piernas, mientras le reclamabla por estar en la calle participando en la manifestación.

Restrepo aseguró que minutos antes había llamado a su hija para que no pasara por el sitio donde se desarrollaban las protestas, pero ella lo desobedeció.

“Ese día reprendí a mi hija por desobediente. Porque yo le había dado una orden, yo la llamé y le dije a ella que no pasara por allá. Luego a mí me llaman y me informan, ya no se podía hacer nada más, por eso obré de esa forma, por ser una persona desobediente”, afirmó el padre de familia.

La joven que recibió los ‘juetazos’ es Carime Restrepo de 19 años y también habló sobre lo ocurrido. Aseguró que pasó por las protestas, por la recomendación que le hicieron en un restaurante.

"Yo estaba comiendo y nosotros recibimos la recomendación de la parte donde estábamos comiendo de que bajáramos por la 14 que era más seguro. Entonces nosotros dijimos, si hay un CAI es más seguro. Y no le hice caso a mi papá, bajamos y nos encontramos con lo que pasó", aseguró la joven.

Carime también indicó que estuvo presente en la protesta “más o menos hasta las 5:30 p.m.” y luego se fue.

Cabe recordar, que ese día miembros de la Policía Nacional intervinieron para calmar la situación y evitar que la agresión continuara.