Hay que estar muy pendientes de los casos de bullying: mamá de niño agredido en Pereira

La mujer hizo un llamado a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, ante los diferentes casos de bullying de los que pueden ser víctimas los menores.

“Uno de madre muchas veces hace caso omiso frente a lo que le dicen a uno los niños, como que los amiguitos los están molestando. Aquí fue algo muy trágico porque el niño tiene la misma edad de mi hijo, lo molestaba hasta que se cansó y le respondió. Sin embargo, el otro fue mucho más agresivo y lo golpeó contra el piso y le pegó en la cabeza”, dijo.

Sandra Milena Valderrama relató que su hijo llegó a la casa y se acostó a dormir, pero que horas después se levantó con un fuerte dolor de cabeza y mucho vómito.

“Yo lo llevé al hospital pero no me lo atendieron ahí mismo, sino que lo dejaron cinco horas esperando hasta que a las 4:30 lo trasladaron a la clínica Comfamiliar, pero el niño estaba prácticamente agonizando porque así me lo dijo el médico y me mandó a llamar a todos los familiares”, aseguró.

Añadió que, "me dijeron que si lo intubaban tampoco aguantaba, pero decidieron meterlo a cirugía. El neurólogo me mostró la magnitud de los golpes que tenía, porque se le veía un montón de sangre en la cabeza que le estaba presionando el cerebro y mi hijo estaba agonizando debido a los golpes, fue así como lo operaron y tiene 30 puntos en la cabeza”, sostuvo.

La mujer explicó que la operación a su hijo fue muy delicada, por lo que se encuentra bajo observación médica. “Gracias a Dios el niño salió del coma, pero duró otros días días sedado y hasta el sábado empezó a reconocer. Ha tenido una buena evolución y solo estamos esperando es que el médico le de salida”, manifestó.

Sandra Milena Valderrama dijo que espera una respuesta en su caso, tras indicar que no está bien que un niño coja a otro y le de golpes hasta dejarlo mal.

“En el colegio me dijeron que como hace apenas dos meses llegué a Pereira procedente de Bogotá, me dieron el cupo en el colegio Villa Santana mientras llegaba el traslado de Bogotá. Me dijeron que como no estaba matriculado no podían hacer nada... lo que quiero es que no le vaya a pasar a otra familia lo que nos sucedió a nosotros”, puntualizó.