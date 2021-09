¿Hipotermia u otra causa? Avanza la necropsia a soldado en Parque Nacional Los Nevados

Lea también: Invierno podría impactar en 20% la cosecha cafetera de Risaralda

Asimismo, dijo que “en esa base militar se puede garantizar la seguridad de toda la parte tecnológica que tiene el departamento y el Estado. Se encuentran unas antenas que reproducen varias señales de televisión y radio”.

“Todavía nosotros no tenemos claro y establecido que la muerte del soldado fue por hipotermia y decir que fue por hipotermia sería un juicio de valor, pero lo que sí puedo decir, es que al momento de los sucesos estaba acompañado de su superior y de sus compañeros. No estaba solo porque la base militar no puede estar sola”, concluyó.