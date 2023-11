Desde hace más de 18 años, John Anderson Londoño se dedica a rescatar abejas en el Quindío, una actividad que nació por el aprecio y respeto que ha tenido por los polinizadores desde que era niño.

John Anderson es un apicultor independiente que vive en el barrio Cantarito del municipio de La Tebaida. Su apiario lo tiene ubicado en la vereda La Argentina de esa localidad, donde cada fin de semana lleva las abejas rescatadas.

Su actividad la realiza los fines de semana en su tiempo libre, momento en que atiende el llamado de ciudadanos, comerciantes, empresarios o comunidad en general, para que intervenga los panales sin causar daño a las abejas.

Con asombro, John Anderson se quita la camisa y con elementos de la misma naturaleza como palos o ramas, comienza su trabajo de rescate en medio de una evidente inmunidad a estos insectos.

“Muchas personas me preguntan el por qué yo manipulo las abejas sin camisa y sin ninguna protección; yo no las maltrato, ni les tiro humo, ni veneno y eso es un don desde niño, y ellas sienten la energía positiva y por eso no me atacan. Yo siento que ellas me protegen como yo a ellas”, expresó John Anderson.

Anderson acude a cada llamado para evitar que las abejas sean quemadas o envenenadas. Lo más curioso, lo hace sin camisa y con una convicción envidiable.

Con el pasar de los años ha encontrado varias técnicas para poder llevarse las abejas y eso depende del tipo de enjambre que se encuentre.

Expresó que constantemente es picado por las abejas, pero no se percata de esto, inclusive, cuando los aguijones entran en su cuerpo más de 200 veces.

“Cuando yo recibo picaduras es cuando yo las apretó y puedo recibir hasta 250 picaduras y hasta más, porque yo no cuento. El veneno de ellas a mi no me hace nada”, manifestó el apicultor.

Cabe mencionar que John Anderson no cobra por su trabajo, pero en el momento en que requiere el alquiler de herramientas como motosierra o andamios para hacer bien su labor, le pide al dueño del predio que asuma estos costos. En ocasiones, la propina llega sin previo aviso.

“Yo lo hago porque me nace y las amo, pero cuando son partes críticas cobro por elementos que se tienen que alquilar como andamios, motosierras y hasta la gasolina para el funcionamiento de esta”, indicó John Anderson.

Con este trabajo John está ayudando a otros apicultores del Quindío y también cumple con su objetivo de seguir preservando el medio ambiente.