Hombres estarían fingiendo ser ganadores de la lotería para robar en Pereira

Son varias las denuncias que han recibido las autoridades en Pereira sobre la presencia de dos hombres, quienes se acercan a las mujeres para pedirles el favor de reclamar el premio mayor de la lotería, argumentando la perdida de sus documentos y haciendo la promesa de entregar a cambio una buena suma de dinero, lo que termina con un robo después de dar a las víctimas escopolamina.

Una de las víctimas narró que los sujetos le mostraron un papel y después de eso perdió la voluntad, los llevó a su casa y allí le robaron dinero en efectivo y algunos objetos de valor.

“Me echaron algo porque yo me sentía muy rara, tanto que llevé a estas dos personas hasta mi casa en el barrio Guayabal, donde les entregué 900 mil pesos en efectivo y mi teléfono celular con cargador. Después de que me mostraron ese papel empecé a hacer todo lo que ellos me pedían”, aseguró la mujer.

Así mismo, Esperanza García, indica como una amiga cercana hace unas semanas atrás, fue víctima de hurto por parte de estos mismos sujetos, en momentos en que se encontraba en la calle 21 con carrera decima de Pereira, quedando minutos después completamente desorientada y perdiendo la memoria durante varios días.

Las autoridades buscan a estos dos hombres y han pedido a nuevas víctimas entablar las denuncias respectivas, al tiempo que han explicado que cuando la escopolamina se absorbe, ocasiona en las víctimas un estado de somnolencia y sumisión profunda, además de la pérdida de memoria total respecto a lo sucedido, cuando son víctimas de los hurtos.