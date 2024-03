Hospitales de Risaralda al borde del colapso por aumento de casos de dengue

El departamento de Risaralda reporta una crisis hospitalaria por el aumento de casos de dengue y malaria, en el caso particular de Pereira está cerca de los 300 casos de dengue, adicional, diariamente son remitidos por casos de malaria cientos de personas desde municipios como Pueblo Rico hacia el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, es así como directivas de esta entidad y de otros centros médicos del área metropolitana, encendieron las alertas por un posible colapso en la atención, debido al creciente número de hospitalizaciones.

Lea además: Vendaval destechó dos colegios en Risaralda y afectó a más de 1.200 estudiantes

De acuerdo con Javier Alejandro Gaviria, gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, este centro asistencial recibe pacientes de otros departamentos, por lo cual la red hospitalaria está en alto riesgo de superar su capacidad de atención.

“Realmente el sistema en este momento está colapsado no solamente por casos de dengue, si no por trauma, embarazadas, por niños, por temas de gastroenteritis y por otras patologías. Nuestros servicios hospitalarios no solo del hospital San Jorge, si no, de la clínica Los Rosales, Comfamiliar, Megacentro, la clínica San Rafael, incluso Los Nevados, esta última a pesar de que es una clínica nueva ya tiene dificultades en el tema de prestación de servicios porque la red requiere ser más amplia. Toda esta situación nos preocupa porque a medida que haya más enfermedad, va a ver mayor colapso en nuestros servicios”, mencionó el gerente del Hospital.

Preocupa también al gerente del San Jorge el gran número de menores de edad contagiados con dengue, siendo a la fecha más de 100 los casos confirmados en la población de 0 a 15 años; muchos de ellos han requerido hospitalización.

Lea también: Martes y miércoles Santo, normalidad en entidades financieras de Pereira

En el caso particular del dengue, desde la secretaría de Salud de Pereira vienen adelantando acciones de erradicación del mosquito transmisor en los sectores que fueron identificados con mayor riesgo de transmisión de la infección donde han realizado jornadas de fumigación en comunas como San Joaquín, Olímpica y Villasantana.