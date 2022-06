Indemnizan a víctimas de falsos positivos durante operación 'Libertad' en Risaralda

El 28 de septiembre de 2003 es una fecha que nunca se borrará en la memoria de 126 personas que fueron capturadas en el municipio de Quinchía sindicadas por la Fiscalía como auxiliadores del extinguido frente ‘Óscar William Calvo’, una disidencia de la otrora guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Luego de que los capturados demostrarán su inocencia, vinieron unas demandas contra el estado, algunas de estas personas fueron indemnizadas en 2013 con el 50 % del dinero que les correspondía, y ahora en este 2022 hubo otras que lograron recibir el 100 %.

Jorge Alberto Uribe, exalcalde de Quinchía, y una de las víctimas de estos hechos, explicó que ha pasado.

"De estas indemnizaciones del 100 % que acaban de entregar, hay que aclarar que el 40 % va para el abogado, el 19 % se va en IVA, más el cuatro por mil por retención, así que haciendo cuentas más del 60 % de estos recursos van para terceros. Creería que nos fue mejor a los que negociamos en el 2014, porque en esa época se recibió el 50 % de la indemnización y lo invertimos en los gastos, deudas y demás que nos dejó estar en la cárcel", dijo Jorge Alberto Uribe.

"Hoy reciben estas personas solo un 40 % lo que me parece injusto, porque existen unas normas que dice que no se puede pasar del 50% entre pago a los abogados e impuestos, y en esta ocasión está pasando el 60 %. Sería bueno que revisarán está situación, y que las personas que recibieron la indemnización reciban lo justo. A buena hora se hizo justicia con la gente de mi pueblo y yo sé que ellos van a pagar sus deudas y van hacer un ahorrito para que lo puedan utilizar en lo que estimen conveniente”, agregó el ex alcalde.

Uribe indicó que han sido unos años muy dolorosos y de resiliencia, y que ahora las personas con las indemnizaciones están rehaciendo sus caminos. Cabe recordar, que el exalcalde pasó 2 años de su vida en la cárcel por esta situación.