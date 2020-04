Indígenas en Risaralda denuncian que pasan hambre durante la cuarentena

“Hasta este momento, realmente no nos ha llegado ninguna ayuda, por parte de la Gobernación. La semana pasada solamente vinieron y repartieron el refrigerio que es solo para los niños y que se compone de una leche y una galleta", denunció.

Dijo que "en lo que tiene que ver con ayudas humanitarias nacionales, lo que son alimentos no perecederos, aún no han llegado a ninguna población de todo el territorio del departamento”, explicó.

Para Hiupa, la situación que está pasando la población indígena de Risaralda cada vez es peor, pues “en estos momentos nos sentimos muy preocupados porque, la verdad, no sabemos qué es lo que nos vamos a poner a hacer durante todo este tiempo que queda de cuarentena, porque no tenemos ayudas, ellos (la Gobernación) no llaman, no dicen nada, entonces no tenemos idea de qué va a pasar ".

Sin embargo, las problemáticas de estas personas no pasan solo por la necesidad de alimentos. Según el líder indígena, otra de las dificultades en los resguardos es que no cuentan con profesionales que puedan atender la emergencia de salubridad actual.

“Definitivamente, nosotros acá en los territorios indígenas estamos es confinados, tratando de sobrevivir, porque ya todos sabemos cómo está el proceso a nivel nacional y por eso estamos preocupados, además que en unas comunidades indígenas no contamos tampoco con la presencia de personal profesional como enfermeras, enfermeros o médicos para hacerle atención primaria a las poblaciones”, sostuvo.

Precisó el líder de las comunidades indígenas de Risaralda que, en caso de no recibir las ayudas alimentarias de la Gobernación, se verán en la obligación de salir de los resguardos, temiendo que puedan contagiarse de Covid-19.