Invías anuncia cierres programados en el Túnel de La Línea

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que se prevén cierres programados del Túnel de La Línea, con el objetivo de desarrollar una revisión general de los sistemas electromecánicos que buscan garantizar la operación segura de la infraestructura una vez puesta en funcionamiento.

El primer cierre se realizará el jueves 10 de septiembre entre las 6:00 a.m y las 10:00 a.m., y el segundo cierre será para el sábado 12 de septiembre entre las 0:00 horas y las 6:00 a.m.

Así las cosas, se cerrará temporalmente el ingreso al túnel Oso de Anteojos, Los Colibríes, Los Barranqueros y el Túnel de La Línea.

“Con la puesta en marcha de la movilidad en la megaobra se iniciaron pruebas de iluminación, automatización, revisión de ventiladores y herramientas de emergencia para garantizar la operación del túnel lo que podría generar cierres cortos mientras se realizan las adecuaciones”, reiteró el Invías.

Agregó que, “estos cierres están previstos en el manual de operaciones y se ejecutan para mantener un tránsito óptimo al interior del proyecto”.

Con ello, se prohíbe el paso de todo tipo de vehículos desde el sector del peaje La Línea en el departamento del Quindío, durante las horas programadas.

La Policía de Tránsito recomienda a todos los conductores tomar vías alternas como la ruta Armenia–Pereira–Manizales–Alto de Letras–Fresno–Mariquita–Ibagué o esperar la apertura de los túneles.

En la información entregada por el Invías se recordó a los transportadores que la vía de Cajamarca hacia el Alto de La Línea está habilitada y que el cierre temporal sólo aplica para Armenia–Ibagué.

Estas programaciones generarán congestión vehicular, por lo que se pide paciencia a los usuarios de la vía mientras se terminan las adecuaciones de la megaobra que se deben hacer con tráfico real y en funcionamiento.