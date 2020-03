Joven embarazada en Caldas que dio positivo para Covid-19 denuncia amenazas

Una joven de 24 años, oriunda del municipio de La Dorada oriente de Caldas, y estudiante de Medicina en la ciudad de Bogotá, dio positivo para coronavirus.

Luego de esta noticia, publicó un vídeo en el que denuncia que en pocas horas de haber sido notificada empezó a recibir varias amenazas que indican que si no se va del pueblo la sacaran a la fuerza.

Su mayor temor radica en que está en estado de gestación, donde posterior a eso, sufrió un accidente que dejó con una pequeña su columna, obligando a los médicos a sugerirle un reposo pleno, motivo por el cual se vino de la capital de la república hace ocho días.

“Llegué a la Dorada para cuidarme de la fractura en mi columna porque los médicos me dijeron que a medida que me iba a crecer la barriga podría ser difícil, llegué hace más de ocho días, no el fin de semana ni mucho menos cuando ya sabía que estaba enferma como lo dijeron muchos”, agregó.

Manifestó además que ella como estudiante de medicina y su hermano como profesional de la salud, conocen todo lo relacionado con el Covid-19, por eso hace cuatro días cuando sintió los primeros síntomas que son similares a una gripa, adoptó las medidas de salubridad necesarias hasta que llegaran los resultados.

“Yo estuve en completo aislamiento, no fue decisión propia adquirir el virus, yo no lo sabía, solo hasta esta mañana me confirmaron, entonces es algo que le puede pasar a cualquier persona que puede estar en el lugar equivocado, yo solo iba a mi universidad y nada más, llegué a mi casa y desde eso he estado sola, incluso antes de que el alcalde y el mismo presidente dieran la orden de aislamiento obligatorio”, dijo la universitaria.

Además pide respeto por su hermana, la secretaria de gobierno del puerto caldense de la Dorada, pues indica que hace casi dos meses no tienen contacto, por las extensas horas de trabajo de la jefe de seguridad en esa localidad.

