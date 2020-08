Juez se abstuvo de dictar medida de aseguramiento al Alcalde de Armenia

El abogado expuso también que no se perfeccionaron documentos para recurrir a una defensa, tal como lo indicó la Fiscalía.

Agregó con detalle que el Alcalde de Armenia no es peligro para la comunidad y solicitó que no se imponga la medida de restricción en domicilio ya que no es proporcional, no hay peligro futuro para la administración y lo que ha hecho Ríos Morales es dar cumplimiento a sus deberes en la administración.

En la audiencia también se presentaron argumentos de defensa de Gabriela Valencia, exdirectora de Bienes y Suministros, también investigada por la celebración de este contrato.

Sandra Milena Urrea, la abogada de la exdirectora, argumentó que la funcionaria no es peligrosa para la sociedad y que no hay estrategias defensivas.

Agregó que el testigo estrella presentado por la Fiscalía, José Javier Acero, subdirector de Bienes y Suministros, faltó a la verdad en el testimonio presentado a la Fiscalía por lo que se genera falta de credibilidad y veracidad a lo sustentado.

El juez explicó que lo argumentado por los abogados defensores le restó credibilidad a varias pruebas presentadas por la Fiscalía.

Los delitos por lo cual es investigado el mandatario son: Interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación en grado de tentativa, por haber determinado a Gabriela Valencia para que se interesara en el contrato y violara el régimen legal de contratación pactando artículos con sobreprecio con el fin de beneficiar a uno de sus financiadores de campaña.

Una vez tomada la decisión, la Fiscalía presentó recurso de apelación.