Justicia Penal Militar pide cerrar caso contra uniformados por muerte de chimpancés en Pereira

La Fiscalía 2430 de Justicia Penal Militar y Policial solicitó la preclusión, en favor a los tres miembros de la Fuerza Pública involucrados en la muerte de los dos chimpancés (Pancho y Chita), quienes se escaparon del Bioparque Ukumarí, en la ciudad de Pereira, el pasado 23 de julio.

Los elementos probatorios entregados por la Fiscalía indican que los dos militares y un policía señalados por delitos de maltrato animal, carece de imputación objetiva debido a que estaba en riesgo la vida del personal que atendían la emergencia de los dos primates.

Tras el escape de estos animales silvestres, luego de que al cuidador se le olvidara ajustar bien los seguros del lugar en el que se encontraban, se activó el código rojo, el cual el Bioparque solicitó la presencia de la Fuerza Pública en el sitio.

No obstante, a la primate 'Chita' se les fue lanzado dardos tranquilizantes, los cuales no hicieron efecto; sin embargo, a 'Pancho', no recibió ningún medicamento, debido a que estaba en alto riesgo el equipo de atención del Bioparque y los uniformados, por la cercana presencia de este animal.

Ante esto, se activó el código negro por riesgo inminente, a lo que se procedió neutralizar con arma de fuego, por parte de los militares, por fuerza mayor, a los dos chimpancés por orden del equipo de Bienestar Animal del Parque Ukumarí.

Expertos señalaron que sino se hubiera realizado el ataque, aumentaría el riesgo del animal hacia las personas que se encontraban en el lugar.

Por su parte, la defensa del Bioparque Ukumarí señalaron que estuvo acorde el proceder de la Fuerza Pública, el cual estuvo en una coordinación articulada para evitar una tragedia.

Igualmente, la Fiscalía señaló que los primates tenían antecedentes serios de agresividad y bipolaridad con sus cuidadores.