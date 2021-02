La vía entre Pereira y Marsella en Risaralda seguirá cerrada

Debido a las lluvias que han seguido presentándose en el territorio risaraldense, las labores para remover un material de derrumbe que se encuentra alojado sobre la vía y a un costado de la misma, en la carretera que comunica a la capital del departamento, Pereira, con el turístico municipio de Marsella, se han visto diezmadas y el carreteable deberá permanecer al menos otros dos días más cerrado para el paso vehicular.

La decisión fue tomada en las últimas horas por las autoridades de Risaralda en consenso con la Alcaldía de Marsella, con el único objetivo de garantizar que cuando la vía esté nuevamente habilitada, sea lo más segura posible para quienes necesiten transitar por ella.

Según lo indicado por Mónica Paola Saldarriaga, secretaria de Infraestructura de Risaralda, “nuestro despacho ha logrado hasta el momento retirar más de 18 mil metros cúbicos del material de derrumbe que está afectando la movilidad por la vía La Oriental entre Pereira y Marsella, pero esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, ya que por las lluvias que se han presentado los últimos días, los trabajos se han visto afectados”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la funcionaria risaraldense confirmó que aunque ya este carreteable está cerrado al tráfico vehicular desde las 6 de la tarde del jueves, e inicialmente esa restricción iba hasta las 6:00 p.m. del domingo 21 de febrero, debido a que los resultados en materia de retiro de la tierra no han sido los esperados a causa de las lluvias, por lo pronto se extenderá la inutilización del carreteable hasta las 6 de la tarde del martes 23 del presente mes.

“Nosotros no podemos arriesgar las vidas de quienes a diario deben transitar por la vía La Oriental, son muchas las personas que se movilizan entre Pereira y Marsella y debemos ser responsables por su seguridad, por eso hasta que no tengamos plena garantía de que no está cayendo más tierra de la montaña hacia la vía, es mejor mantenerla cerrada y continuar con los trabajos al ritmo que el clima lo permita”, indicó Saldarriaga.

Igualmente, desde la Gobernación de Risaralda le recordaron a las personas que deban desplazarse desde y hacia el municipio de Marsella, que se encuentran habilitadas al menos 3 vías alternas sobre las que están también realizando mantenimientos para garantizar la transitabilidad segura.

Las vías alternas que pueden tomar quienes deban salir o ingresar al municipio de Marsella son las siguientes:

* Desde Pereira: sector de Combia - La Bodega - vereda La Convención - vereda El Rayo y Marsella.

* Desde Chinchiná (Caldas) tomar hacia el corregimiento de El Trébol - Marsella.

* Y desde Santa Rosa de Cabal por el sector del estadio - vereda El Español - vereda El Trébol - Marsella.