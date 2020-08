La mitad de los hoteles en Risaralda ha cerrado por la crisis

Debido al cierre de todas las fronteras y las restricciones en materia de movilidad a nivel nacional, los visitantes prácticamente han desaparecido. Por lo menos la mitad de los hoteles han cerrado sus puertas y se ha perdido una gran cantidad de los empleos en Risaralda.

Si bien los hoteles no han sido obligados a adoptar dicha medida, situaciones paralelas como el incremento en el número de camas vacías han llevado a que en Risaralda tan solo el 50% permanezca en funcionamiento, aunque solo con la mitad de su personal.

Así lo aseguró Paula Andrea Arango, directora ejecutiva de Cotelco en el departamento: “Cerca del 37% de los empleos de nuestro sector se han destruido completamente, lo que también ha significado que aproximadamente el 50% de nuestros hoteles han tomado la decisión de no abrir operaciones hasta que no haya una movilidad completa por todo el territorio, tanto terrestre como aéreo, es decir, ellos no van a abrir sus hoteles hasta que no haya conectividad”.

Adicionalmente, Arango señaló que el 50% de los hoteles que ya decidieron iniciar labores a partir de los primeros días de este mes, ya con todos los protocolos y demás establecidos, retomaron sus operaciones pero solamente con un máximo de la mitad de sus colaboradores o incluso menos debido a la falta de ingresos económicos para sostener a todo el personal.

“Con esto vemos que claramente otro de los más afectados ha sido el empleo, porque actualmente nuestro sector genera cerca de 2.700 empleos directos y por lo menos otros 10.000 indirectos. Entonces sin lugar a dudas esta situación lo que ha conllevado es a que la cifra de desempleo para la ciudad de Pereira, y para el departamento de Risaralda en general, aumente debido a quienes perdieron su trabajo ha raíz de esta pandemia”, puntualizó la dirigente gremial.

La directora ejecutiva de Cotelco en Risaralda agregó que el sector espera que, con la aprobación de los recientes vuelos piloto a nivel nacional, mejore el panorama para el sector turístico de la región, el cual, aseguró, ya cuenta con todos los protocolos de bioseguridad necesarios y establecidos, y en el transcurso de esa reactivación, los empresarios han afirmado que se vincularían nuevamente los anteriores empleados.