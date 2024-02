Leche materna congelada, el emprendimiento de una mujer en Armenia

En Armenia, una mujer lactante decidió empezar un emprendimiento y vender leche materna congelada, debido a que ella presenta una condición de sobreproducción y en un principio no sabían qué hacer con tanta leche.

Primero, hay que mencionar que la leche materna proporciona los nutrientes que el bebé necesita una vez nace, asimismo, genera un vínculo entre el recién nacido y la madre.

Además, se debe tener en cuenta que hay mujeres que sufren de hipogalactia, pues no cuentan con suficiente leche y no pueden amamantar a sus hijos.

Se trata de una mujer que vive en el barrio Las Américas, al centro occidente de la capital quindiana, que tuvo un bebé en el mes de noviembre del año pasado.

Al ver que tenía una sobreproducción de leche materna y que no quería que se desperdiciara, Jennifer Jiménez vio una oportunidad por lo que empezó a extraer la leche y a almacenarla en un congelador.

Jennifer es técnica en Salud Pública y nunca se imaginó que fuera a presentar esta condición pues es primeriza. Manifestó que luego de dos semanas fue cuando empezó a presentarla.

“Los tres primeros días yo no pude lactar porque no me salía leche y en el hospital me empezaron a hacer masajes, que ha pegarme el niño y nada. Después salí del hospital y empecé a producir en cantidades y con extractor comencé a sacarme porque el niño no daba abasto para consumir todo eso y a los 8 días ya tenía como 12 bolsas de leche”, manifestó Jennifer.

Su esposo expresó que la leche presenta un buen manejo, con el almacenamiento necesario en congelador y en bolsas que son utilizadas para este propósito cada una de 250 mililitros.

Señaló que su esposa se ha hecho todas las pruebas de enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la leche materna, sumado a los cuidados de manipulación.

“El congelador de nosotros lo reubicamos, lo reacondicionamos y hay un espacio exclusivo para el almacenamiento de la leche. Estamos buscando cómo poder ofrecer un producto bien almacenado y que pueda ayudar a los niños”, indicó Yedison Valencia, esposo de la mujer.

Jennifer es oriunda de la ciudad de Pasto y manifestó que trabajó en el hospital infantil de esa ciudad, donde tienen un banco de leche materna.

Expresó que en el Quindío la han ofrecido como donación, pero que no ha tenido receptores. Hoy cuenta con unas 70 unidades y ya tiene dos clientes potenciales.

“Ese banco de leche funcionaba súper bien y está acreditado, pero aquí en Armenia no se tiene esa posibilidad, los hospitales no cuentan con un banco de leche. Ofrecí donar pero fue muy difícil aquí conseguir a alguien que tome esa leche, es más fácil venderla porque genera más confianza”, dijo Jennifer Jiménez.

Johana Urrea es directora de Entrelazados, que es un reconocido círculo de madres acompañantes de procesos de lactancia en el Quindío y que promueve esta práctica.

Dijo que es una buena ayuda para las mamás que no pueden amamantar, siempre y cuando prime la salud del bebé con exámenes médicos que descarten cualquier enfermedad y se dé un manejo adecuado.

“Lo que debe hacer la mamá que recibe la leche donada es ir con la madre y solicitar un examen de sangre, pues todas las enfermedades que tenga la mamá se pueden transmitir a través de la leche”, expresó Johana Urrea.

La experta en la materia precisó que, “Cualquier mamá, por seguridad, debería hacer un examen a la madre y otro a la leche. Puede que la mamá esté muy sana pero si la leche está mal manipulada pues está contaminada. Es igual de delicado que decir que voy a vender sangre o vender fluidos como semen”.

Para Johana, el ideal es que existiera en el Quindío un banco de leche materna para brindar un beneficio a todas las personas que se encuentran en esta condición.