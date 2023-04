Líder social afro sufrió atentado sicarial en su vivienda en Santa Cecilia, Risaralda

En la madrugada desconocidos realizaron varios disparos hacia la vivienda del líder social afrodescendiente del corregimiento de Santa Cecilia, Víctor Miguel Moreno, atentado del cual el dirigente y su familia resultaron ilesos, pero que resulta bastante grave, teniendo en cuenta que desde el pasado lunes el dirigente afro coordina un bloqueo en la Vía Panamericana que conecta a los departamento de Risaralda y Chocó.

Denuncia el líder afro Víctor Moreno, que inmediatamente se produjo el atentado se comunicó con la estación de Policía de Santa Cecilia, donde le respondieron que solo podían atenderlo hasta las 8:00 de la mañana.

“En horas de la madrugada mientras descansaba en mi domicilio ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, escuche varias detonaciones al frente de la casa con arma de fuego muy cerca de mi habitación, de inmediato me cercioro que mi familia se encuentre bien y después procedo a llamar a la estación de Policía de la zona, donde un patrullero ante mi desesperación me responde que no pueden dirigirse hasta el sector hasta las 8:00 de la mañana por razones de seguridad”.

Indica el representantes de las comunidades afrodescendientes en esta zona del departamento de Risaralda, Víctor Miguel Moreno Rico, que “este atentado confirma las amenazas de las que viene siendo objeto desde hace varias semanas atrás por denunciar la presencia de grupos armados en el municipio de Pueblo Rico y otras dificultades por las que pasa esta población olvidada del país”.

Frente a este delicado hecho, el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que miembros de la Sijín de la Policía del departamento están investigando el caso y le están brindando acompañamiento al líder de las comunidades afrodescendientes en el corregimiento de Santa Cecilia.

Indicó el secretario de Gobierno departamental que el bloqueo de la Vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó continúa en el sector de Santa Cecilia, pero en las últimas horas gracias a la intermediación de la administración seccional están dejando pasar de manera temporal los vehículos de transporte público.