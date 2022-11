Mandatarios de Risaralda niegan haber firmado convenio con Liberland

Luego del escándalo generado por el convenio firmado por el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín y Liberland, un país que no existe, para que los manizaleños estudien inglés gratis en el exterior, la situación salpicó también a Pereira, Santa Rosa de Cabal y la Gobernación de Risaralda, entidades que supuestamente también firmaron, por ello los mandatarios salieron al paso, negando que este acuerdo se haya materializado.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, asegura que no firmó y que interpondrá una acción jurídica por falsificación de su firma, toda vez que desde un principio al conocer lo que ofrecía Thompson no estuvo muy convencido aduciendo que “de eso tan bueno no dan tanto”.

“Yo no suelo firmar documentos que no vienen avalados con la firma de la Secretaría Jurídica y ese documento no tiene la imagen institucional del gobierno que represento, la posibilidad de que este sea falso es muy alta y vamos a proceder a las investigaciones a que existan lugar para esclarecer los hechos”, aseguró el mandatario.

Por su parte el alcalde de Santa Rosa de Cabal, José Rodrigo Toro, manifestó que tampoco firmó este convenio, porque carecía de seriedad.

“Santa Rosa de Cabal no ha firmado ningún convenio internacional con el con el supuesto Estado de Liberland, en efecto se recibió un correo electrónico, pero una vez se realizó la reunión se encontró que la propuesta no revestía seriedad si reunía los requisitos”, aseguró el alcalde de Santa Rosa de Cabal.

De otro lado el gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, también recibió a Randy Thompson en su despacho, quien asegura que no firmó ningún convenio ya que este país nunca proporcionó los documentos solicitados.

Liberland no tiene reconocimiento oficial por el gobierno colombiano, ni ningún otro país en el mundo. Liberland está ubicada en la frontera entre Serbia y Croacia, fundada el 13 de abril del 2015.

La zona donde se encuentra Liberland hace parte de un desacuerdo fronterizo entre Croacia y Serbia, países que después de su separación de la antigua Yugoslavia tras el conflicto de los años 90, quedaron esos siete kilómetros cuadrados que nadie reclamó.