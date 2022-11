La capital de Caldas está en alerta amarilla y las comunidades atentas ante los pronósticos, en el sentido de que el invierno se recrudecerá, como lo advirtió la directora de Gestión del Riesgo de esa ciudad, Alexa Morales.

Y es que dentro del debate de control político a la situación actual de la ciudad frente a la segunda temporada de lluvias e inversiones en obras de mitigación, citado por el Concejo de Manizales, la funcionaria precisó que de los 307 días que van corridos del presente año, 253 han sido de lluvias.

Anotó además que el máximo de lluvias en el mes de octubre se registró el día 19, con un promedio de 38 milímetros y unas precipitaciones acumuladas para el año de 1.683 milímetros que comenzaron a generar preocupación.

Los pronósticos del Ideam señalan que estos últimos meses del año (noviembre y diciembre) también serán de lluvias y se podrían extender hasta el primer trimestre del próximo año. En este sentido, y ante la persistencia de este fenómeno climático, Morales indicó que Unidad de Gestión del Riesgo es consciente de la necesidad planificar y estar preparados para atender las eventualidades que se presenten en esta capital.

Las herramientas tecnológicas, adicionales a las territoriales y en las que se apoyan, no solo la UGR sino los demás organismos de socorro para prevenir posibles emergencias, son las estaciones hidro-meteorológicas, el Centro de Monitoreo, el reporte de la Universidad Nacional y los informes que se reciben desde el Ideam, por tres veces al día con su pronósticos.

La funcionaria aseguró que el municipio de Manizales concentra todos sus esfuerzos en el mantenimiento y ejecución de obras de estabilidad y agregó que gracias a la aprobación del Concejo, la entidad pasó de tener 4.070 millones en el año 2020 a 11.300 millones en el 2022. Con estos recursos se han hecho inversiones especialmente en materia de estabilidad.

En este sentido, se refirió al programa 'Guardianas de la Ladera', que desde el inicio de sus labores y hasta la fecha ya ha hecho 655 mantenimientos de áreas de tratamiento geotécnico con un cubrimiento de todas las comunas.

La financiación de estas acciones preventivas, provienen de varias fuentes. En los últimos dos años se han invertido cerca de 10.362 millones. En convenio con Corpocaldas, 6.377 millones y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho inversiones por 17.574 millones de pesos aproximadamente, que se gestionaron en la pasada administración y se ejecutaron en la presente.

En la misma sesión de debate de control político, el director de la Unidad de Búsqueda y Rescate (BYR), Luis Fernando López, le dijo a RCN Radio que existe una inconformidad generalizada de los organismos de socorro porque los contratos que hace 20 años nacieron con el espíritu de fortalecerlos ya no tienen ningún margen de utilidad o rentabilidad para lograr este propósito, debido a las obligaciones y a la cantidad de actividades y servicios que deben prestar diariamente en la atención de emergencias.

Según López, hay meses en los que los recursos asignados no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos de combustible, insumos, salarios y obligaciones que se derivan de esos contratos y al no quedar ningún tipo de excedentes no hay forma de que los organismos de socorro puedan fortalecerse, consideró.

En este sentido, propuso puntualmente que sea el municipio de Manizales el que compre todos los elementos y se los entregue en comodato a los organismos que ellos representan para la atención de emergencias, que no es nada diferente a las herramientas necesarias para cumplir con su objeto misional.

Fue claro en manifestar que por generación autónoma de recursos, los socorristas de la ciudad no van a tener la capacidad de fortalecerse, y la preocupación que les asiste es que ante una eventual emergencia tienen que repartirse entre todos las herramientas porque no cuentan con los materiales de trabajo suficientes para atenderla.