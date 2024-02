Con la agudización del fenómeno de El Niño en la zona Andina de Colombia, llegando a temperaturas por encima de los 30 grados en Pereira, la secretaria de Desarrollo Rural de la ciudad, Nancy Henao, alertó por la situación de los acueductos veredales, los cuales registran múltiples problemáticas que hoy tienen con dificultades para el abastecimiento a por lo menos 6.000 personas.

De acuerdo con la funcionaria, el panorama podría empeorar y dejar a más personas sin el suministro del líquido vital.

"Los acueductos vienen presentando algunas dificultades, recordemos que en el sector rural de Pereira tenemos 51 acueductos y casi que la mitad de ellos, tienen afectación. Son cerca de 6.000 habitantes rurales que están directamente afectados y potencialmente podrían verse afectados 20.000 más", sostuvo.

Indicó que "nosotros hemos venido trabajando con ellos para que puedan construir sus planes de emergencia para estas ocasiones y estamos atentos para que la calamidad que se declaró por este tema jurídicamente se definida para poder empezar a implementar un plan de acción", mencionó la secretaria de Desarrollo Rural de Pereira.

Precisó que estos acueductos, además de tener dificultades para suministrar agua potable, debido a las fallas de infraestructura, no tienen planes de contingencia para ahorro el recurso hídrico, por lo cual se derrocha mucho.

"La mitad de ellos no tiene viabilidad técnica, administrativa y financiera. De los 51 acueductos, 25 no tienen plan de uso eficiente del agua y 22 no tienen concesión de agua por ese solo hecho no deberían de tener la posibilidad de estar operando porque están incumpliendo una ley fundamental que es el ahorro del agua y hay personas que se niegan a un contador y consumen y consumen agua", puntualizó.

Finalizó la funcionaria diciendo que en estos momentos de crisis climática, ninguna sociedad se puede dar el lujo de estar botando el agua y que espera poder coordinador con la Carder, la Gobernación de Risaralda y los demás actores para poder llegar con un plan claro de recuperación de fuentes.