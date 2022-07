Más de 72 líderes sociales están amenazados en Risaralda

En el día Nacional de los líderes y lideresas sociales, el Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado denunció que existen más de 72 líderes amenazados en Risaralda por diferentes temas que lideran en sus territorios.

Eisenhower Zapata, integrante de este movimiento, manifestó que a pesar de las adversidades se viene trabajando en mejorar todas las problemáticas.

“Tenemos alrededor de 72 líderes amenazados en el departamento de Risaralda, por diferentes temas, entre ellos aquellos que se dedican a la defensa del medio ambiente, los que están en contra de la minería ilegal, los que se oponen a la invasión de los territorios indígenas, afrodescendientes, sobre todo en la frontera del municipio de Pueblo Rico y Chocó", sostuvo.

De igual forma, los que se oponen al tráfico de madera, de fauna o especies que están en vía de extinción, los que denuncian hechos de corrupción y seguridad, y en sí todos aquellos que hacen parte de la junta de acción comunal, en si la cifra de estos líderes podría aumentar”, dijo.

Así mismo, Zapata indicó que no todo es negativo en lo que se refiere a los líderes en Risaralda. “Aquí en el departamento se va a instalar una mesa de garantías liderada por la Gobernación del departamento con todos los defensores de los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para buscar mejorar las problemáticas de esta comunidad”, sostuvo.

Finalmente manifestó que aún queda mucho por trabajar en este tema. “El organismo creado para la protección es la UNP, está entidad se alimenta de la información que entrega la policía, las autoridades, el ejército, la Fiscalía y todo lo demás. Ahí estamos regular, comenzando que la Fiscalía no está yendo a los consejos de seguridad, a veces los encargados no entregan la información completa, se queda corta y al ir a entregarla a La Unidad Nacional de Protección para que le den seguridad a estos líderes, pues no se logra porque aparentemente no la necesitan”, expresó.

Desde el Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado indicaron que también son buenas noticias las mesas de trabajo que se van a realizar con el nuevo gobierno, pues en ellas se podrá trabajar las dificultades actuales, entre ellas la falta de garantías.