“Máteme a mí, pero no a mis niñas”: Desgarrador relato de la mamá de María Ángel

Yenny Lorena Tangarife rompió el silencio y le contó a un medio de comunicación que había sostenido una relación aproximadamente de un año con Juan Carlos Galvis Duque, el hombre que al parecer asesinó a María Ángel, una pequeña de tan solo cuatro años.

De acuerdo con el testimonio de Tangarife, el sujeto le dijo que se le había muerto una bebé en Santa Marta y que tenía unos juguetes que quería regalarle a María Ángel.

Tangarife, aceptó la propuesta de recibir los detalles y tal como lo pidió el sujeto accedió a cubrirse los ojos para recibir la ‘sorpresa’. Sin embargo, con lo que se encontró fue con varias agresiones físicas y amenazas de muerte.

“Me cogió por detrás y me cortó, cuando me cortó, me tiró. Casi llegando al río Arma, él me tiró y me tiraba piedras y me dijo que él me quería matar a mí, yo le dije: ‘bueno, está bien, máteme a mí, pero a mis niñas no me las toque’”, puntualizó la mujer.

Al respecto, el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño repudió el lamentable hecho e indicó que el caso está en manos de las autoridades competentes.

“Hemos solicitado que la Fiscalía le pida al juez de conocimiento la máxima pena que establece la legislación, 60 años de prisión, para el presunto responsable de estas conductas, atroces, abominables y lamentables”, aseguró.

Por su parte, la madre de la menor exige justicia y pidió ayuda para saber por qué este hombre mató a su hija.

“Que me ayuden a saber porque me mató a mi niña y que me le den mucha, mucha cárcel, porque es que lo que me le hizo a mi niña, mi niña era muy noble, toda mi familia la quería mucho” explicó.