"Me sacaron de Ejército por denunciar": sargento que informó sobre violación en Risaralda

También aseguró que en ningún momento pudo tener contacto con el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, para explicarle en qué circunstancias ocurrió el abuso sexual de la menor de 13 años y cómo logró que los uniformados confesaran que habían participado en la violación de la niña.

"Jamás me dio la oportunidad de hablar (...) yo estuve en Pereira (Risaralda) en el batallón durante cuatro días, ni siquiera un saludo; no recibí ningún apoyo del general después que informé del hecho. A mi me dieron la espalda y en ningún momento me respaldaron por haber denunciado, no sé si por haber denunciado en el momento indicado ocurrió esto".

Sin embargo, señaló que volvería a denunciar sin ningún miedo, aún sabiendo que esa acción le costó su carrera militar.

"No me arrepiento porque son cosas que uno tiene que hacer y mi familia y mis padres me inculcaron que uno tiene que decir siempre, la verdad", señaló.

Agregó que ante una situación similar, "les diría a todos los soldados que hablen con la verdad, que denuncien porque es la única tranquilidad con la que se cuenta en la vida. Todo en este mundo se sabe y amí me costó mi carrera, pero al que le cueste la carrera que no tenga miedo, es mejor andar con tranquilidad y no esconder cosas que algún día se van a saber".

El sargento Juan Carlos Díaz recordó que entró a los 17 años al Ejército Nacional, gracias a un permiso que sus padres le otorgaron y que allí permaneció durante 18 años, mientras lamentó que se hubiese truncado su carrera por decir la verdad.

"Me dan la notificación que soy retirado del servicio activo totalmente osea de por vida. Jamás esperé recibir esa noticia, porque durante 18 años le serví a la institución, dí lo mejor de mi juventud, tuve condecoraciones, reconocimientos y por un hecho desafortunado, no me dejaron defender y ahora estoy en la civil".

También manifestó que seguirá amando a su institución a pesar de esa situación y agregó que "sinceramente estoy muy desilusionado pero no de mi Ejército, pero sí de mis comandantes que no me escucharon, me dieron la espalda cuando más lo necesitaba, no me dejaron hablar".

Frente a los cuestionamientos por la supervisión que debió ejercer sobre los uniformados que confesaron haber abusado sexualmente de la menor, el sargento indicó en su cargo tenía muchas responsabilidades y que no era el único al mando de los soldados. "Eramos tres suboficiales con 30 soldados, no teníamos la unidad completa (...)", destacó.

En ese sentido, explicó que los comandantes de escuadra no evidenciaron la desaparición de los soldados porque no se ausentaron en bloque, sino uno por uno para abusar de la niña.

"Ellos iban uno a uno y cometía el hecho y así sucesivamente. Si hubiesen sido los siete, los centinelas habrían reportado", manifestó.