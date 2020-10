Médica fue amenazada por la muerte de un paciente con Covid en Manizales

La coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Sofía de Manizales, Florián Pérez, denunció que fue amenazada de muerte.

En diálogo con RCN Radio, explicó que las intimidaciones provienen de la familia de un paciente que recientemente falleció de covid-19 en esa unidad.

"Pocas horas después de la muerte de Jairo Castillo, recibí una llamada de una mujer de su familia y me dijo que iba a pagar con mi vida, por haberle tomado la prueba a su padre y haber falsificado el diagnóstico, solo con el único fin de lucrarme", denunció.

Le puede interesar: Médico denuncia que fue amenazado de muerte en Cali

“Llamaron y preguntaron específicamente por mí, y al otro lado de la línea, una señora me dijo que yo voy a morir; que ellos tienen amigos que me van a hacer la vuelta, que porque yo me quise beneficiar económicamente con el dictamen sobre su papá”, explicó.

La doctora Florián dijo que están muy preocupaos porque existe una falsa creencia popular de que los hospitales se están beneficiando y se están lucrando por cuenta de la covid-19 y esto repercute en una agresividad de las familias hacia las instituciones de salud encargadas de atender a estos pacientes.

“Vemos con profunda preocupación que este fenómeno ha venido aumentando, lo que es muy grave, porque nosotros somos personas éticas, educadas, estudiosas que, en el caso mío, llevo 22 años dedicados a prepararme de la mejor forma para prestar un buen servicio a la sociedad y pienso que poner en riesgo nuestras vidas, no solo al frente de los pacientes infectados, sino también al frente de sus familias por sus amenazas, es una circunstancia que no podemos tolerar como sociedad”, dijo indignada.

Reveló que Castillo llegó al hospital en condiciones muy delicadas y de inmediato fue atendido, además porque, por la pandemia y por los factores de riesgo especificados en su historia clínica, era imperioso hacerle una prueba de covid y el resultado fue positivo.

Confesó que tiene mucho miedo porque cuando alguien le dice que la va a matar, pues obviamente que uno cree que eso va a ocurrir, narró con voz entrecortada.

Le puede interesar: Multarán a varios asistentes de fiesta en la que fue agredida una médica en Barranquilla

La coordinadora de la UCI del hospital Santa Sofía, uno de los centros asistenciales más importantes del Eje Cafetero, Florián Pérez indicó que hay gente que aún no cree que lo de la pandemia es verdad, que la gente sí se está muriendo de covid-19 y que los médicos lo único que hacen es exponer sus vidas para salvar a estos pacientes.

Les envió un mensaje a los caldenses y a los colombianos: "que entendamos que estamos enfrentados a una enfermedad que es potencialmente mortal. Que guarden la distancia, que se laven las manos periódicamente, que no dejen de usar el tapabocas y que no causen dolor en sus familias".

Pidió encarecidamente que no acusen a los médicos de algo que es imposible, como lucrarse por cuenta del covid-19, que ellos dedican su vida a estudiar, no a cobrar por la vida de los seres humanos y menos que sean sicarios, como muchos quieren hacerlos ver.

Concluyó que lo que se vive en las Unidades de Cuidados Intensivos es tan doloroso y tan difícil, tanto para los pacientes, sus familias como para los médicos y todo el personal de la salud que, de darse cuenta, se quedarían en sus casas y no volverían a salir hasta cuando no estuviera superada esta pandemia.

Apuntó que lo peor es que se ha notado un aumento acelerado de enfermos que ingresan a las UCIs por coronavirus, advirtió Pérez.