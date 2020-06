Menos del 20 % de los establecimientos nocturnos sobrevivirían a la pandemia en Risaralda

Julián Dávila, representante del gremio que acoge a los propietarios y trabajadores de los locales comerciales nocturnos de Risaralda, señaló que si el aislamiento continúa y el cierre de los negocios se mantiene por al menos dos meses más, estiman que de los 4.200 locales registrados en el departamento, si mucho sobrevivirán un aproximado cercano al 20 %.

“Somos más de 4.000 establecimientos afectados en todo el territorio risaraldense. Estamos hablando de más de 12.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos. Es increíble, entonces, la situación a que nos lleva y no tenemos soluciones en un futuro inmediato, por lo que estamos esperando que los gobiernos municipales y departamentales nos escuchen rápido para hacer mesas de trabajo. De resto, no sé a dónde vamos a parar”, aseveró Dávila.

Hasta el momento, el representante indicó que en el gremio estiman que al menos el 30% de los establecimientos de entretenimiento nocturno del departamento, como son bares, discotecas, restaurantes, billares y demás, ya decidieron cerrar sus puertas, debido a la ausencia total de ingresos.

Es por esta crítica situación que desde el gremio entregaron recientemente un derecho petitorio a los secretarios de Gobierno de los 14 municipios y al de la Gobernación con copia al presidente de la República, con nueve puntos que consideran puede ayudarles a mantener su economía a flote durante y después de la pandemia.

“Miremos qué posibilidades hay del no cobro de servicios públicos, dado que los cargos fijos son altamente costosos para nosotros y siguen subiendo, sobre todo la energía, el agua y la recolección de basuras. También el no cobro del impuesto de industria y comercio al menos por dos años. Y le estamos pidiendo al Gobierno Nacional el no cobro de hipoconsumo que ya nos lo movieron hasta diciembre, pero que sea después de que abramos es lo que pedimos”, señaló el representante del gremio en Risaralda.

Otros de los puntos es el del descuento del impuesto predial para los locales comerciales donde funcionan; normas establecidas por el Ministerio de Vivienda para la conciliación del canon de arrendamiento de los locales comerciales donde desarrollan su actividad; exoneración del pago de renovación de Cámara de Comercio de los años 2020, 2021 y 2022, y a quienes ya lo hayan pagado, este monto se les abone al pago del 2023; exoneración del pago de Industria y Comercio de los 3 años desde el presente, entre otros.