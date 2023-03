MinTransporte pone en duda la construcción de Aerocafé

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se volvió a referir al macro-proyecto Aeropuerto del Café en Palestina y puso en duda su construcción.

En una alocución en el Congreso Nacional de Municipios este 29 de marzo en Cartagena, el funcionario dijo que Aerocafé es una necesidad, pero que carga un problema de corrupción increíble.

“Corrupción en la Fiduciaria, corrupción en el departamento, corrupción en la Aeronáutica y mientras no verifiquemos donde están, no podemos seguir avanzando”, sentenció.

Agregó que el presidente Petro ha dispuesto que en el tema de Aerocafé va a tener un nuevo diálogo en el departamento de Caldas y decidir si se hace o no. “La plata está y una vez el presidente de su decisión a partir del “Gobierno escucha”, sabremos qué se hace con ese proyecto”, dijo.

El senador Guido Echeverry Piedrahita se pronunció vehementemente en contra de los anuncios del ministro y en su cuenta de Twitter dijo que el “Mintransporte vuelve a satanizar a Aerocafé con sus inoportunas, impertinentes y prejuiciosas opiniones”.

Agregó que, como senador caldense, rechaza esa posición que no se compadece con un proyecto en ejecución, que ha superado muchas contingencias y dificultades del pasado.

En diálogo con RCN Radio, Echeverry Piedrahita reiteró que lo que lo que más le preocupa de los comentarios del ministro, es que esté recabando sobre hechos que ya fueron plenamente superados.

En el pasado, la Contraloría General de la República investigó y se establecieron unos responsables que tendrán que sufrir las consecuencias y de ahí para adelante no han ocurrido hechos que ameriten prejuzgar porque lo que se ha venido dando en materia de estructuración del proyecto, se ha hecho en los últimos años a través de una fiducia, lo que ha permitido que los recursos del presupuesto departamental, municipal de Manizales, así como los asignados por el Gobierno Nacional, se vayan a esa fiducia sin que ningún funcionario regional o nacional pueda manejarlos.

“Es decir, esas circunstancias de corrupción a las que alude el ministro Reyes no se han dado en los últimos años y de esos estamos absolutamente seguros. Esto lo que indica es que la declaración del ministro es desmedida en torno a lo que ha venido ocurriendo con el macro-proyecto”, explicó el senador de Caldas.

Indicó que lo importante es que para sacar adelante Aerocafé no dependemos solamente de la acción del ministro, sino de la decisión del presidente Petro y de unas decisiones que se tomen en el Congreso de la República, en términos de apropiación de recursos y de insistir en que Aerocafé es un proyecto estratégico para Colombia.

Al referirse también al anuncio del ministro de Transporte, en el sentido de que habrá otro diálogo en Caldas para saber si se construye el aeropuerto o no, Echeverry Piedrahita le dijo a RCN Radio que esta es otra imprecisión del colaborador presidencial, porque el diálogo ya se hizo y en ese diálogo vinculante quedó totalmente claro que la comunidad respalda esa iniciativa de infraestructura aeroportuaria y esa información la tiene no solo la Aeronáutica Civil, sino también el propio jefe de Estado y en tal sentido esperamos que esas palabras lamentables del ministro Reyes, sean solo un desborde verbal que no implique consecuencias negativas para mejor suceso del proyecto.

El congresista Echeverry dijo que sería mucho más grave para la región y para el país no construir el aeropuerto, porque se incurriría en un detrimento patrimonial millonario y, en consecuencia, "estamos trabajando la bancada caldense, a excepción de un representante a la Cámara, decidida en apoyar Aerocafé y lo seguiremos impulsando, máxime cuando para el cierre financiero, hacen falta únicamente 150.000 millones de pesos".

Por su parte, el diputado de la Asamblea de Caldas, Camilo Gaviria, se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo entre otras cosas que, “siempre he dicho que necesitamos un aeropuerto internacional, pero jamás se va a lograr si se roban la plata. Ahora lo que necesitamos es que nuestras denuncias confirmadas por el ministro pongan a los responsables en el lugar que deben estar”.