Mujer agredida por sus hijos, ahora le pide a Johnny Rivera un celular para su niña

La mujer confirmó que trabaja vendiendo tintos en la Plaza de Bolívar, hace 22 años, “lo que lleva el terremoto acá en Armenia”.

Vea también: Perro se hizo chichi en la sala de la casa, pero fue por un trapo y limpió el piso

“Hace poco me quedé sola con ellos porque se murió mi madre, ya va para cuatro meses de muerta y no he tenido los recursos para poderle celebrar el cumpleaños a mi hija”, agregó la mujer.