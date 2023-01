Mujer denunció al alcalde de Manizales por presunto caso de acoso e intimidación

A través de su red social de Twitter, Alexandra Franco, denunció que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, persiguió, intimidó y la acosó a ella y su familia, luego de que al parecer le increpara por estar mal parqueado con su camioneta en la avenida Santander de esta capital.

“Yo le dije: Mal parqueado ¿Por qué no se va para su casa? Cuando yo estaba alegando, me doy cuenta que se estaban bajando del carro y que desafortunadamente era él y su esposa”, explicó la denunciante.

Sobre ese altercado, el alcalde aseguró que “yo me estaba montando al carro, ella bajó la ventana, me empezó a gritar, a decirme de todo. Yo no voy a referirme a ese tema porque fue muy grosera y eso es echarle más leña al fuego”, aseguró Marín Correa.

Alexandra explicó que posteriormente se percató de que la camioneta de la administración municipal venía siguiendo el carro conducido por su mamá por toda la avenida Paralela, por lo que decidieron parar en el sector de Ravasco y esperar que pasaran. Sin embargo, el alcalde que iba en condición de copiloto, hizo detener el vehículo en el mismo lugar.

“Cuando yo me bajé del carro, él espero a que yo pasara por el frente de la camioneta y ahí si se bajó y me empezó a decir: “¿Para qué me necesita?¿En qué puedo servirle? Y para mi sorpresa, me empezó a decir borracha”, agregó la denunciante.

Ante estos hechos, el alcalde de Manizales señaló que “yo en ningún momento la perseguí, yo iba en mi vía porque íbamos los dos hacia el mismo sitio y cuando yo me bajo del carro, me la encuentro y le dije que en qué le podía servir. Incluso, en el video se muestra que yo no estoy ni alterado, ni alcé la voz, ni estoy disgustado”, agregó Marín Correa.

Ante la insistencia del mandatario, la denunciante contó que se alejó y que al ver que el alcalde de Manizales comenzó a abordar a su madre, se devolvió y le dijo: “¡Váyase! ¡Atrevido! ¡Váyase que no queremos hablar con usted! Cuando él ya se dio cuenta que mi mamá empezó a grabar él se alejó y empezó a reírse y a decir: “¿Para qué me necesitan? ¿En qué puedo servirles? Todo en un tono sarcástico y maluco”, aseguró Alexandra Franco.

Carlos Mario Marín negó que se hubiese acercado a la mamá de la denunciante y explicó que simplemente quería dialogar pero que si la ciudadana se sintió intimidada, le ofrece disculpas.

“Yo quise establecer un diálogo con la ciudadana y conocer la razón de su disgusto y si en algún momento se sintió intimidada, yo le ofrezco disculpas porque mi única intención fue dialogar con ella. Siempre a un ciudadano cuando tiene algo para decirme yo le pregunto: “¿Qué tiene para decirme?”.

El alcalde de Manizales negó conocer a la mujer que lo ha denunciado públicamente y que no tiene nada en contra de ella, porque ni siquiera sabía que había trabajado en el Instituto de Cultura y Turismo, durante el periodo de mandato de Octavio Cardona.