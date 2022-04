Mujer fue atacada a golpes por su expareja en el trabajo, el hecho quedó registrado en cámaras

Un caso de violencia de género se presentó en los últimos días en el departamento de Risaralda donde una joven fue brutalmente golpeada por su excompañero sentimental en su lugar de trabajo, este no acepta la decisión de la joven, quien se cansó de dos años de agresiones físicas y psicológicas, los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sitio de trabajo de la víctima.

Este desafortunado hecho ocurrió en el municipio de Belén de Umbría (Risaralda), donde Yuri Bonilla, aún con miedo, después de que este hombre la golpeara en su trabajo decidió interponer la denuncia ante las autoridades competentes, pues hace dos meses tomó la determinación de acabar con la relación, ya que las agresiones se intensificaron.

Según la víctima, ni siquiera podía interactuar en las redes sociales porque las agresiones persistían y aunque en diferentes ocasiones intentó denunciarlo, el temor no la dejaba avanzar con el proceso y desistía de este.

Fue hace dos meses que rotundamente dijo no a este tipo de violencia y radicalmente terminó la relación, sin embargo, su expareja, la ha acechado en su residencia, en su trabajo, hasta que, en los últimos días de nuevo la golpeó; ella al verlo en las afueras de su empleo y que la amenazaba desde allí, tomó su celular para realizar una llamada, “yo estaba muy asustada y llamé a un amigo, en ese momento mi ex entró al local y escuchó cuando dije por teléfono que él me iba a atacar y fue cuando comenzó a golpearme como se ve en el vídeo”.

Yuri lo que ha manifestado es que no quiere que su caso quede impune como muchos otros, pues teme por su vida, ya que este sujeto le ha expresado que no le importa tener que ir a pagar a la cárcel o morirse con ella.

Acompañamiento de las autoridades

Desde el mismo día en que sucedieron los hechos, se activó la ruta de atención para los casos de violencia de género desde la administración municipal, además del acompañamiento pertinente por parte de la autoridad policial.

Según el secretario de gobierno del municipio de Belén de Umbría, Fernán Rendón Villa, se dispuso una atención psicológica por parte de la comisaría de familia y se generó todo el proceso de atención con Medicina Legal.

“Por parte de la administración municipal rechazamos este tipo de circunstancias, entendemos que es algo que históricamente se viene presentando en este tipo de territorios, pero ya en la actualidad no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia y le estamos haciendo el acompañamiento a Yuri para que el caso pueda llegar a feliz término con las autoridades competentes”, concluye el secretario de Gobierno de Belén de Umbría.