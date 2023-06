Mujer que padece intenso dolor por extraña enfermedad pide eutanasia: "no aguanto vivir un día más"

El calvario de Lina Marcela Isaza, una madre de familia en Pereira, comenzó cuando fue víctima de un grave accidente de tránsito, en momentos en que trabajaba en el municipio de La Virginia (Risaralda).

De esta situación le sobrevino el síndrome de sudeck (síndrome regional doloroso complejo), el cual lleva padeciendo durante cuatro largos años.

Por esta razón, y ante la imposibilidad medica de poderle contener el intenso dolor a Lina Marcela, ella está realizando todas las gestiones necesarias para poder acceder a la eutanasia.

En medio de su desesperación explica que este procedimiento es la única salida para su largo padecimiento, que se ha convertido en un oscuro túnel sin salida.

“Las personas que padecemos de esto vivimos día y noche como en un túnel oscuro, donde no encontramos la salida. Yo estoy agotada, cansada ya no aguanto vivir un día más", aseguró con desesperación Lina Marcela.

Contó que "despierto y tengo que luchar conmigo misma, por mis hijos, por mi esposo, por mi mamá, porque ellos me han apoyado mucho. Pero yo no puedo más, ya estoy muy cansada. En el momento en el que estoy que me han dejado avanzar tanto, ya mi cuerpo está agotado, es que el dolor intenso lo estoy viviendo".

Aseguró que "nadie lo entiende, nadie lo ve, yo quisiera mostrarles mi dolor para que me comprendieran, pero no tengo forma de hacerlo, solo sé que es insoportable”.

A pesar que su EPS le ha brindado algunas alternativas para mitigar su dolorosa situación, Lina Marcela sigue en su empeño legal de acceder a su derecho a morir dignamente, pues solo ella sabe el sufrimiento por el que está pasando, el cual ya ni la morfina en altas dosis lo resuelve.