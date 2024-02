Murió bebé indígena de cinco meses en Risaralda

En las últimas horas se conoció la muerte de Jhony Esteban Nequeta González, un menor indígena de cinco meses, quien era de la comunidad de Oscordó, en el resguardo Gito Dokabú, de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda.

Según información, el menor llevaba dos días con fiebre por lo que se presume que tenía malaria, enfermedad que se propaga con facilidad en la zona.

El bebé no fue trasladado a un centro asistencial debido a que sus padres no tenían el registro civil de nacimiento y les daba miedo que no lo atendieran.

Lea también: Piques ilegales: cerca de mil motociclistas participan en vías de Dosquebradas, Risaralda

Ante estas muertes que se vienen registrando en el municipio de Pueblo Rico, el gobernador Juan Diego Patiño dijo que ya empezaron a trabajar con la Alcaldía y con el hospital de Pueblo Rico.

“Instalamos mesas de trabajo con el ICBF, con la alcaldía municipal, con la ESE de Pueblo Rico y la Secretaría de Salud de Risaralda para hacerle frente a esta problemática que se está viviendo lastimosamente con nuestras comunidades indígenas especialmente en las comunidades de Pueblo Rico”, mencionó el mandatario departamental.

Agregó que, “ya estamos interviniendo, se hace un llamado para articular con la academia con la UTP en la posibilidad de llevar médicos para la atención de la primera infancia”.

La semana pasada, Doris Restrepo Chalarca, otra menor de 15 falleció en el Hospital San Jorge de Pereira, al parecer, por malaria. Tras este último acontecimiento se realizaron varias pruebas rápidas y 55 indígenas resultaron positivos.

Le puede interesar: Subieron las tarifas de taxis para Pereira y su área metropolitana

Con este caso ya serían 12 los menores indígenas que han muerto este año 2024 en el municipio de Pueblo Rico, por lo que la comunidad indígena solicita la pronta intervención de la secretaría de salud para conocer las causas de estas muertes.