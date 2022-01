Obras en La Línea son deficientes y generan riesgo de accidentes: transportadores

Diferentes agremiaciones de transportadores de carga han reiterado las observaciones sobre los riesgos que, aseguran, representan las obras del proyecto Cruce de la Cordillera Central en la vía a La Línea, que se inauguró en noviembre de 2021 por parte del Gobierno.



Los conductores han insistido en las advertencias tras el accidente de tránsito que se presentó el pasado martes en la vía Calarcá – Cajamarca, en el túnel Los Venados, que dejó como saldo ocho personas muertas y más de 30 heridas.

José Edison Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana y secretario de la Asamblea Nacional del Transporte, dijo que la vía quedó con pendientes que generan riesgo de accidentalidad para los vehículos pesados. Además, que las entidades encargadas de la obra no adoptaron medidas para prevenir siniestros en zonas peligrosas.

“Hemos denunciado desde el momento en que se inauguró que tenía unos descensos muy fuertes para el sector transporte de carga y cuando recién se inauguró hubo un accidente. No tiene bahías de frenado y no tiene peraltes. No cumple con los requisitos de seguridad vial”, expresó Pava.



Para los transportadores se hace necesario que el Gobierno Nacional convoque a una mesa técnica con la participación de diferentes actores, con fin de implementar medidas que disminuyan la accidentalidad en el corredor que conecta los departamentos de Tolima y Quindío.

“Aquí tienen que sentarse y revisar cómo construir unas bahías de frenado para que cuando los vehículos se queden sin frenos por los descensos tan fuertes, puedan salir a frenar y no ocasionen un accidente. Que revisen los peraltes y esas curvas tan pronunciadas. Hay que hacer una mesa de trabajo y buscarle solución al problema”, agregó.

El sector pide celeridad a las entidades competentes para tomar las acciones preventivas.