Otro "colado" en la vacunación contra la Covid se habría presentado en Manizales

El hecho materia de investigación y de polémica en la ciudad de Manizales, ocurrió el pasado viernes en una de las clínicas privadas de la ciudad, cuando el profesional, que labora en la Unidad de Urgencias, no respetó su turno de vacunación y recibió la dosis contra la Covid-19.

Ante esta situación, el director de la territorial de salud de Caldas, Carlos Iván Heredia Ferreira, explicó que la entidad no ha recibido queja alguna sobre este particular, no obstante y como ente rector de la salud en Caldas, se coordinó con el secretario de Salud del municipio para que él, quien tiene a cargo la entidad que conforma la red prestadora del servicio en la capital caldense, adelante toda la investigación correspondiente.

Le puede interesar: Caso de presunta pérdida de vacunas en Risaralda, en la lupa de las autoridades

“Esperamos que la entidad nos aclare cuál es la situación que está circulando en redes sociales acerca de alguien que se vacunó sin que todavía fuera su turno. Esta persona no es contratista de la Dirección Territorial, ni mucho menos de la Gobernación de Caldas como se ha dicho", indicó.

"Es un hecho que al parecer ocurrió en una clínica de carácter privado, que también determinara la investigación correspondiente y de acuerdo a su manejo administrativo, comunicaran lo ocurrido”, dijo Heredia Ferreira.

Le puede interesar: Procuraduría reporta que faltan cinco vacunas contra la Covid en el Quindío

Sin embargo, el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, expresó que dicha queja se recibió el día viernes, día en el que inició la jornada de vacunación en Manizales, y que es una queja que no deja de tener carácter oficial, ya que es procedente de la Defensoría del Pueblo, donde se manifiesta que una persona que aparentemente no estaba dentro del turno, finalmente sobrepasó las barreras y se hizo vacunar particularmente por esa IPS.

“Iniciamos el proceso de investigación, ya sé entrevistó al director médico de esa institución y en estos momentos estamos recaudando todo el material para enviarlo a la Procuraduría Regional, a la local, a la Personería y demás entes de control", sostuvo.

Indicó además que "antes de sacar conclusiones, iniciamos el proceso de investigación que nos permitirá aclarar si hay lugar para que sean los organismos de control, quienes se pronuncien y apliquen una sanción o no” agregó el funcionario municipal.

Le puede interesar: Manizales ya vacunó a 984 trabajadores del sector salud

El secretario de Salud Orozco resaltó el compromiso de las instituciones y de la misma comunidad por prestarle atención a estos casos que permitirán tener un mayor control de la situación

Dijo además que “los importante es entender que todo el mundo está vigilante, porque esta es una información qué transmitieron algunos colaboradores de esa institución y la retomó la Defensoría del Pueblo, al igual que el auditor que estaba presente, y con base en eso se hace la investigación, puede que sea real o no, o puede que sea producto de un acto muy juicioso para certificarse pasó allí”, concluyó.

Otra de las versiones que existe sobre este particular, es que al parecer varios médicos de la institución involucrada, desistieron de la aplicación, motivo por el cual el ortopedista accedió al turno para recibir la dosis, pues estaba para otra etapa.

Sin embargo, y por el momento, los entes de control esperan el material probatorio y adelantan su propia intervención para dar claridad sobre lo ocurrido, y determinar si efectivamente hay o no lugar a una sanción.