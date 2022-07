Problemas con los servicios de salud, mal estado de puentes que unen a varias comunidades, falta de oportunidades laborales educativas y de apoyo con la parte agrícola; son algunas de las peticiones que tienen más de 1.000 habitantes entre los que se encuentran indígenas, afros y mestizos en el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Debido a estas adversidades, dichas poblaciones decidieron salir a protestar realizando un plantón denominado paro tri étnico, con el cual actualmente tienen cerrada la vía Panamericana que conecta a los departamentos de Risaralda y Chocó. Julio Alberto Nayaza Restrepo gobernador del Cabildo Mayor Resguardo Unificado Embera Chami de Pueblo Rico explicó cuáles son sus peticiones.

Noticia de interés: Rifirrafe de María Fernanda Cabal y Cecilia López, Minagricultura de Petro, por tierras de indígenas

“Necesitamos que en este lugar haga presencia diferentes entidades, entre ellos la Secretaría de Salud de Risaralda, el alcalde de Pueblo Rico, las secretarías de Infraestructura, de Agricultura, de Educación, la Unidad Nacional de Víctimas, de Protección y el Ministerio del Interior.

Y es que estamos cansados de todas las problemáticas que vivimos día a día, gente que se nos muere porque no hay puentes adecuados para que las comunidades puedan moverse por sus territorios y tienen que arriesgar sus vidas. Niños, mujeres en embarazo, adultos mayores que no cuentan con un servicio digno de salud, líderes amenazados. Todo se nos juntó y no aguantamos más, necesitamos ayuda urgente”.

Por su parte Víctor Miguel Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Afro de este sector explicó que “Uno de los detonantes de este paro se da, por la presunta negligencia en la atención a un menor de 3 años en el centro asistencial de Santa Cecilia, oriundo del corregimiento de Guarato quien fue remitido a un hospital de mayor complejidad en Pereira y falleció en el camino, según versión de sus familiares”.

Lea aquí: Consejo de Estado habría desconocido el peritaje de la U. Nacional sobre fracking: Demandantes

Así mismo indicó que son varias las quejas que tienen “la falta de seguridad y protección para los líderes sociales, transferencia para proyectos productivos y puentes elevados sobre el rio San Juan, es que son muchas promesas incumplidas y son problemas que no dan espera”.

Estas comunidades manifestaron que no se retiraran de este lugar ni abrirán la vía Panamericana, hasta que las entidades que han solicitado hagan presencia en dicho territorio y les den una solución a sus problemáticas.