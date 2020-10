Pereiranos insisten en aglomerarse en inmediaciones de parques: Alcaldía

Luego de que la Alcaldía de Pereira tomó hace algunos días la decisión de cerrar los parques El Lago, La Libertad y la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, con el fin de evitar las aglomeraciones que exponen a las personas al contagio de COVID-19, las autoridades en la ciudad advierten que efectivamente se restringió la presencia de la comunidad en estos escenarios.

Sin embargo, también se han detectado personas que no acatan en su totalidad los protocolos de bioseguridad.

De acuerdo con Álvaro Arias, secretario de Gobierno de Pereira, se ha detectado que las personas no ingresan a los parques con restricciones, pero si se agolpan por fuera de las vallas, lo que también representa un riesgo de contagio, ya que en ocasiones no se mantiene el distanciamiento social o no se usa el tapabocas.

“El control para reducir las aglomeraciones en los parques de la ciudad ha sido muy efectivo, porque teníamos momentos en donde más de 2 mil personas se podían ubicar de manera simultánea es uno de estos escenarios, no obstante seguimos viendo cómo algunas personas se siguen ubicando a lado de las vallas de cerramiento y ante ello, hay que decir que no podemos prohibir que las personas se acerquen a la Plaza de Bolívar, porque se tendría que decretar un toque de queda”, aseguró el secretario de Gobierno de Pereira.

El secretario de Gobierno de Pereira, le insistió a la comunidad que con el objetivo de evitar que sigan ascenso las cifras de contagio de COVID-19, es necesario que se mantenga el distanciamiento social, uso permanente del tapabocas y lavado constante de las manos.

COVID-19 en Risaralda

La cifra histórica de casos de coronavirus en Risaralda superó la barrera de los 14.000 contagios, de los cuales 3.974 continúan activos, concentrándose en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de salud, las Unidades de Cuidados Intensivos se mantienen en el 62% de ocupación, todavía en alerta naranja.