En la mira de la Personería de Pereira se encuentra un contrato por 1.000 millones de pesos, que ejecutó la Alcaldía Municipal de la capital risaraldense, en el marco de las adecuaciones a las instituciones educativas, para garantizar el retorno seguro a las aulas de clase, en medio de la pandemia del covid-19.

De acuerdo con Sandra Cárdenas, personera de Pereira, ante este caso se activó el equipo anticorrupción de la entidad, luego de recibir una denuncia por parte de una veeduría ciudadana, en donde se ponía en evidencia que los lavamanos instalados en las escuelas y colegios no cumplían con las características especificadas en el contrato para garantizar la bioseguridad.

Lea además: Vacunación anticovid para todos los niños, a partir de 12 años, arrancaría a final de agosto

“Hemos encontrado una contratación para la implementación de lavamanos en las instituciones educativas y otra logística. La denuncia no es por falta de ejecución, sino porque lo adecuado no correspondería con esa norma que dispone de los protocolos con los que deben contar las entidades educativas y lo contratado no concuerda con lo entregado”, aseguró la personera de Pereira.

Cárdenas precisó que hace algunos días la entidad visitó las más de 100 instituciones educativas de la ciudad, encontrando que 22 no tenían listos los protocolos de bioseguridad, para evitar los contagios de covid-19 en el retorno a las aulas, tema que nuevamente será constatado.

Lea también: Video: Cayeron integrantes de primera línea señalados de secuestrar y torturar policías en Valle

Cabe recordar que la Defensoría Nacional del Pueblo, aseguró que luego de un estudio, se estableció que Pereira se encuentra en el listado de los 13 entes territoriales del país que más demoras presentan para ejecutar los recursos girados por el Gobierno Nacional para garantizar los protocolos de bioseguridad en colegios.