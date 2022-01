Pese a anuncio de concesionaria no cerrarán puente de Cajamarca en vía a La Línea

Pese a que la Concesionaria San Rafael, encargada del corredor Girardot - Ibagué - Cajamarca, anunció desde diciembre un cierre para este viernes 14 de enero en el puente de Cajamarca, en la vía al Alto de La Línea, el Ministerio del Transporte no expidió la resolución para autorizar esta restricción de movilidad.



En el cierre que estaba programado de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, la concesión tenía como fin realizar una prueba de carga para monitoreo y seguimiento rutinario a la estructura ubicada en la vía Ibagué - Armenia, sin embargo, desde el Gobierno Nacional no se dio viabilidad.

Carlos Barrero, director de Tránsito y Transporte del Tolima, explicó que hasta que no se emita el acto administrativo por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), no podrá efectuarse el cierre.

“Hasta el momento no se ha expedido la resolución que autoriza el cierre, por lo tanto nuestra Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía no hará ningún operativo para el mismo. Sin resolución no hay cierre”, indicó Barrero.



El funcionario aclaró que una vez se tenga el visto bueno del Ministerio se reprogramará la restricción sobre este corredor que conecta los departamentos de Tolima y Quindío, ya que la actividad prevista es necesaria para la operación del puente.



Por su parte la Concesionaria San Rafael informó este viernes que la jornada se aplazó temporalmente debido a factores de movilidad.

“Se informa los usuarios del proyecto de Concesión Vial Girardot - Ibagué – Cajamarca y a la comunidad en general, que el cierre temporal en el Puente Cajamarca, ubicado en la Ruta 4003 de la vía Armenia – Ibagué, previsto para el día de hoy, por monitoreo rutinario y seguimiento de la estructura, queda aplazado temporalmente por temas de movilidad en el corredor vial”, señala la publicación realizada a través de Facebook.

Ante esta situación conductores han expresado su molestia, ya que optaron por tomar la ruta alterna Fresno – Alto de Letras – Manizales para evitar el cierre que finalmente no se hizo.