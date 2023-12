Pico y placa en Armenia: desmienten cambio o eliminación de la medida en diciembre

Llegó Navidad y los ciudadano de Armenia están a la espera de los cambios que tendrá la ciudad para estas fechas.

Sin embargo, desde la Secretaría de Tránsito de la ciudad han mencionado que la medida de pico y placa en las fechas decembrinas no tendrá modificación alguna.

Pico y placa en Armenia: así está la medida para diciembre

En relación con la medida de Pico y Placa en Armenia, es importante tener en cuenta que esta se aplica de lunes a viernes para vehículos particulares y motocicletas en determinadas zonas de la ciudad. Estas áreas específicas son:

Desde la Calle 11 hasta la Calle 25, entre la Carrera 13 y la Carrera 22, durante el horario que va desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Iniciando en la Plaza del Coliseo del Café, abarcando la Carrera 19 y la Calle Segunda Norte.

A lo largo de la Avenida 14 de octubre, sobre la Calle 23, la Carrera 20ª, la Calle 26, la Calle 10, y las Carreras 11 y 12.

Es fundamental recordar que las restricciones de tráfico en estas vías se aplican en intervalos específicos a lo largo del día, comenzando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 9:00 a.m., luego retomando entre las 11:30 a.m. y las 2:00 p.m., y finalmente, desde las 5:30 p.m. hasta las 7:00 p.m.