Piden a autoridades de Pereira tomar en serio alerta por presencia de grupos ilegales

Como "pañitos de agua tibia" calificó el Movimiento Nacional de Víctimas las medidas que se van a adoptar en Pereira frente a la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, advirtiendo sobre el riesgo para la capital risaraldense, Manizales y Armenia por la presencia de grupos armados organizados.

Luego de conocerse el informe detallado del Ministerio Público, las autoridades en Pereira realizaron un Consejo de Seguridad, cuyos resultados y medidas a adoptar para la protección de las población en riesgo, no dejó para nada satisfecho al Movimiento.

De acuerdo con Eisenhoward Dejanón Zapata, vocero en Risaralda, pareciera que las autoridades ni siquiera hubieran leído la alerta, ya que hablaron de temas que no están referenciados en el documento.

“Las medidas tomadas al interior del Consejo de Seguridad son paños de agua tibia, hay que decirlo así porque escuché las declaraciones del Secretario de Gobierno y los comandantes de la fuerza pública. Me da la impresión de que no la leyeron porque hablan de cosas que no tienen nada que ver con la alerta temprana”, expresó Zapata.

Según se anunció en su momento por parte de la Alcaldía de Pereira, se solicitaron informes detallados de las acciones en materia de seguridad que han implementado a la fecha la Fiscalía regional y la Policía Metropolitana para dar respuesta a la alerta temprana y evaluar qué otras medidas podrían adoptar.

De acuerdo con Zapata, urge que las autoridades asuman esta alerta de la Defensoría con seriedad y no se desestime la presencia de grupos como Cordillera, Los Rolos, Los Memes, Los Flacos, teniendo en cuenta que son muchas las personas en riesgo en tres comunas y corregimientos de Pereira.

“Si ocurren hechos como los del Cauca, el bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, Dios no quiera aquí se presente una masacre, nadie va a responder porque en realidad no hay actitudes serias frente a la política de seguridad y convivencia”, dijo el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas en Risaralda.

La alerta temprana

La alerta temprana 041 del 25 de agosto del 2020, emitida por la Defensoría Nacional del Pueblo, advierte sobre el riesgo existente en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales, a raíz del accionar de grupos armados delincuenciales organizados que incursionan sobre todo en el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes y préstamos en la modalidad de gota a gota.

En el caso de Pereira, la alerta se concentra en las comunas Villa Santana, Ferrocarril, Cuba y los corregimientos de Puerto Caldas, Caimalito y Arabia, donde grupos como Cordillera, Los Rolos, Los Flacos y Los Memes tienen presencia e incidencia en las actividades al margen de la ley, de acuerdo con Eisenhoward Dejanón Zapata.

Las personas de estos sectores son factibles de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por la ocurrencia de delitos como el homicidio en persona protegida, prostitución forzada, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes, entre otros, según cita el documento.