Polémica por aprobación del Plan de Desarrollo de Armenia sigue, con denuncia de falsedad

Con el paso de las horas surgen más reparos sobre el proceso de aprobación del Plan de Desarrollo de Armenia. Luego que veedores alzaran su voz por artículos convertidos en “micos”, ahora el presidente del Concejo municipal denuncia falsedad en su firma.

El documento, que se espera se convierta en la carta de navegación para el periodo 2020 – 2023 para la 'ciudad milagro de Colombia', pasará a la historia no solo por estar enmarcado en una pandemia, sino por la suspensión en mayo del trámite en el Concejo tras una tutela que se instauró por falta de garantías de participación ciudadanía, aspecto que fue superado la semana anterior.

Sin embargo, con el reinicio de los debates vino una polémica mayor por los dos artículos que el alcalde encargado, Jorge Fernando Ospina Gómez, y actual secretario de Hacienda departamental, incluyó a última hora el viernes 12 de junio.

Esos dos artículos le daban facultades extraordinarias: uno para hacer una reestructuración administrativa y el otro para un empréstito.

El sábado en la mañana el excandidato a la Alcaldía de Armenia Luis Fernando Jaramillo Arias hizo la advertencia pública sobre lo que se venía con los artículos 35 y 36.

“El alcalde encargado presentó una solicitud ante el Concejo para que incluyera en las discusiones del plan de desarrollo una autorización temporal para modificar la estructura de la administración, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración, suprimir y fusionar entidades descentralizadas y constituir sociedades de economía mista”, expresó Jaramillo Arias.

Ante esta situación y pese a que inicialmente habían aprobado el plan con los aparentes "micos”, 13 de los 19 concejales del municipio procedieron a reversar los polémicos artículos.

Uno de esos cabildantes fue Felipe Villamil Ocampo, quien expresó que “la proposición para revocar los artículos se hizo en base al artículo 109 del reglamento interno de la corporación, teniendo en cuenta la situación que vive el municipio de tener un alcalde encargado”.

Entre artículos a última hora con intensiones dudosas y la improvisación de los corporados, al frenar lo que ya habían aprobado, dicho por ellos mismos, unos por descuido y otros porque falló el internet, las reacciones no se hicieron esperar.

Desde colectivos como el Comité Intergremial del Quindío y la Corporación Quindío Competitivo, enviaron comunicados a la opinión pública y al alcalde, en los que sentaban su voz de protesta e inconformidad por el procedimiento.

Sonia Suárez, representante legal de este último colectivo empresarial, dijo “es inaudito lo que ocurrió y Armenia merece decisiones responsables, funcionarios rectos y ciudadanos unidos para cuidar el territorio”.

Ante tal revuelo, el alcalde Jorge Fernando Ospina Gómez se pronunció en las últimas horas y, en su justificación, dijo que la situación financiera del municipio fue lo que determinó la redacción de los dos artículos, que le parecieron claves para generar desarrollo para la ciudad.

“A sabiendas que hay datos donde muestran que, a corte del 31 mayo, hay un recaudo menor que asciende a 30 mil millones de pesos, recursos propios de libre y destinación específica, hecho que inquieta el panorama de ejecuciones y cumplimientos del Gobierno”, señaló Ospina Gómez.

El mandatario indicó que “la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) no podría llevar a cabo algunos proyectos de gran importancia en beneficio de los ciudadanos de Armenia porque su situación financiera no tan buena”.

Eso sobre las finanzas y el empréstito. En cuanto a la reestructuración administrativa, el mandatario local puntualizó diciendo que ya estaba inmersa en los artículos anteriores y que se hizo para llevar a cabo un estudio, sin abstraer la función pública ni suprimir cargos sino para dar estabilidad laboral a muchas personas y modernizar la gestión.

Nuevo capítulo

Pero el drama en el que se ha convertido el Plan de Desarrollo de Armenia no termina allí. A la historia le salió otro episodio luego que ayer el presidente y el vicepresidente del Concejo municipal denunciaran presunta falsedad, al asegurar que las firmas que aparecen en documento de trámite del plan de desarrollo no son las suyas.

Bayant Stiven Naranjo, presidente de esta corporación, señaló que “me informan que había sido radicado con mi firma digital que no he autorizado y horas antes le había expresado al jurídico varias dudas sobre el procedimiento”.

Si bien finalmente el plan de desarrollo fue aprobado sin los artículos con 'superpoderes' para el alcalde encargado, el mandatario municipal está a la espera de que se aclare lo de la firma no autorizada. Para él, proceder a sancionar el acuerdo municipal, de un documento que en vez de esperanza para los armenios, deja un sin sabor para la ciudad.