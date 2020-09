Polémica por concierto para el cumpleaños de Manizales

Un concierto que se está promocionando en redes sociales para el próximo 11 de octubre en EXPOFERIAS con motivo del cumpleaños número 171 de Manizales y que anuncia la presentación de Jessi Uribe y Paola Jara, de manera presencial, ha generado la indignación y el rechazo de varios actores del sector Salud en esta capital.

Uno de ellos, el gerente del Hospital General Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta, quien expresó su sentimiento de impotencia en este sentido y calificó el evento artístico programado como una "irresponsabilidad" porque se hará en medio del "pico" de la pandemia.

Si el concierto se realiza, se sumaría al sobrecupo en el transporte público, que se ha convertido en generador y multiplicador del Covid, consideró el médico Piedrahíta.

Ante la polémica generada en las últimas horas por el anuncio del concierto en Expoferias para el 11 de octubre y donde se resalta que es "un concierto totalmente presencial", este medio se dio a la tarea de auscultar el pensamiento de los manizaleños sobre este particular.

"Cómo se les ocurre un concierto en este tiempo, es ilógico; yo no sé lo que piensa la gente. Estamos en plena pandemia y esto no ha terminado y apenas está llegando al pico", manifestó un vendedor informal, quien agregó que no se imagina la cantidad de gente que puede estar expuesta al contagio.

Un vendedor de almacén de ropa manifestó que por la situación que estamos pasando en este momento, ese concierto no debería ser con público, porque supuestamente el pico para Manizales viene ahora en octubre.

"Reunir público en un concierto sería como dejar libre todo", anotó el empleado del comercio, al advertir que con la actividad programada se corre un inmenso riesgo de contagio frente al virus.

Una ejecutiva manizaleña que coincidencialmente se dedicaba a las compras matinales en el sector de El Cable, tampoco se mostró de acuerdo con el concierto del 11 de octubre que se está promocionando con motivo de un nuevo aniversario de fundación de la ciudad y dijo que es precisamente en estos momentos en los que debemos tener mayor precaución que cuando empezó la pandemia, ya que cada día se ven más contagios. Invitó a la población a que no se arriesgue.

El gobierno nacional, en cabeza del propio presidente de la República Iván Duque y de su ministro de Salud, Fernando Ruíz, han reiterado sobre la importancia de evitar las aglomeraciones, ya que finalmente se convierten en focos de contagio del virus y podrían generar los denominados "rebrotes", que obligarían a nuevos confinamientos y a la adopción de nuevas restricciones.

Por su parte la alcaldía de Manizales expidió un boletín de prensa en el que niega que esté detrás de la organización del mencionado espectáculo artístico, pero admite que hay un empresario interesado en presentarlo, aunque aún no tiene los respectivos permisos.