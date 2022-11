Polémico audio del gerente de la Lotería de Manizales insultando al alcalde de la ciudad

Pocos minutos después de que la Junta Directiva de EMSA-Lotería de Manizales le sugiriera al alcalde Carlos Mario Marín, separar del cargo de gerente de la Lotería a Arturo Espejo, el mandatario acató la recomendación y firmó el decreto en el que lo declara insubsistente.

El médico Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud y miembro de la Junta directiva de EMSA, dijo que la recomendación al alcalde de separar del cargo al señor Espejo Arbeláez, obedeció al riesgo operacional, al interior de la Lotería de Manizales, y a las denuncias sobre acoso laboral interpuestas por los empleados.

Y es que el gerente de la Lotería de Manizales, había arremetido con insultos, contra el alcalde de esa ciudad, en un audio escandaloso y que se volvió viral. En ese registro, responsabilizó al mandatario de lo que le pueda pasar y le advirtió de contar lo que sabe sobre supuestas irregularidades.

La nota de voz que Espejo le habría enviado al alcalde Marín, dice entre otras cosas, las siguientes: “Doctor, usted piensa que yo no me doy cuenta de las cosas. Bobo es el que bobadas hace. Tranquilo que yo le renuncio en los próximos 15 días o en los próximos dos meses. Usted es un perdedor, un imbécil que todo mundo dice, todo lo que usted hace. Y sabe qué? no lo tumbo ya, porque me sirve hasta abril. Eres un 'carebobo' y haga lo que tenga que hacer”.

Más adelante, el gerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, le dice en ese audio al alcalde: “Te digo lo que piensa toda la ciudad: que no has sido capaz de sacar adelante nada y no te tumbo porque “tus torciditos” no sirven en este momento para actuar. Entonces Doctor Carlos Mario Marín, vuelve a meterse conmigo, vuelve a hablar mal de mi y simplemente tiene un problema gigantesco conmigo”.

La Lotería de Manizales es una entidad del orden municipal, es decir, su gerente es subordinado por el alcalde.

A propósito del contenido de los audios del exgerente de la Lotería de Manizales, el mandatario local expresó que si las autoridades tienen algo para decir de él o existe una sola prueba, ellas efectivamente tomarán la decisión en algún momento. Aseguró que su administración no tiene tacha alguna de ninguno de sus procesos.

Según Marín Correa, una discusión como estas nunca se debió haber dado, porque él espera como mandatario, como líder, que estas situaciones no pasen a mayores. "Aquí lo más importante es decirles que uno debe ponerse en los zapatos del otro, que nadie debe ir juzgando al otro porque sí, sino que debe ser con hechos y pruebas ciertas", indicó. Afirmó que en este momento no se va a ir en contra de una persona que necesita apoyo.

Como gerente encargada de la Lotería de Manizales, despachará temporalmente mientras se nombra a su titular, la actual secretaria Privada de la Alcaldía de Manizales, la abogada Amparo Lotero.

Arturo Espejo y el alcalde Carlos Mario Marín han sido íntimos amigos, a tal punto que el papá del señor Espejo, un constructor y militante del partido Verde quien murió durante la pandemia, fue quien primero promovió la candidatura del hoy mandatario de los manizaleños.