Por falta de mercancía, el 50% de los transportadores de Risaralda están sin trabajo

Gabriel Marín, presidente de la Asociación de Camioneros de Risaralda, aseguró que a pesar de que el gremio no ha presentado afectaciones en materia de movilidad durante la medida de aislamiento, tan solo la mitad de los 3.000 vehículos que hay en el departamento están laborando, esto como consecuencia de la disminución en los productos que se producen en el país y los que son importados.

Uno de los principales destinos es la región oriental del país, frente a la cual Marín afirma que “en los Llanos se produce muchos arroz, maíz, fríjol y otros granos, pero se ha terminado mucho esa producción, por lo que el 50 % de los vehículos de carga, si no es más, están paralizados, sea porque no hay mercancía para transportar o segundo fenómeno, es que los conductores no quieren salir a trabajar porque no se quieren exponer al COVID-19”.

Recientemente, el gremio ya había denunciado en los micrófonos de RCN Radio que los llamados “Puntos Seguros” implementados por el Gobierno Nacional para realizar procesos de desinfección y brindar alimentación son muy esporádicos, por lo cual afirman que no tienen las garantías suficientes para laborar en medio de la pandemia.

A esta situación se le suma que, como consecuencia de la medida de aislamiento, se han quedado sin sitios donde dormir en el camino, lo que aseguran pone en riesgo su salud y su trabajo, pues se han extendido los recorridos.

Según el transportador, si bien la situación se ha profundizado en los últimos 20 días, temen que de continuar los cierres comerciales siga disminuyendo el índice de ocupación del gremio y con ello se vean en una crisis económica.

“Desde el punto de vista económico estamos ya en estos momentos muy afectados porque muchos vehículos están parados porque no hay suficiente mercancía para mover”, enfatizó Gabriel Marín, presidente de la Asociación de Camioneros de Risaralda.

De igual forma, reconoció que cuando inició la cuarentena tuvieron una época de “bonanza” gracias a que se redujo el precio de la gasolina y les dejaron de cobrar los peajes, además de que al estar libres las vías, se redujo el tiempo de viaje, lo que les generó ganancias mientras hubo carga para transportar.

Según dijo el transportador, de los pocos vehículos que hay laborando, una parte se encuentra represada en Buenaventura esperando los productos que llegan al puerto, los cuales no dan abasto para todos.