Por las lluvias, prevén disminución del 15 % en cosecha cafetera en Risaralda

La primera cosecha de café del año en Risaralda, conocida como ‘la traviesa’, que corresponde al 45% de la producción total que se recolecta en la vigencia, está proyectada para comenzar a mediados de abril.

La fecha, que se adelantaría casi un mes, se debe a que la fuerte temporada invernal está acelerando la maduración del grano. Es por esto que, de acuerdo con Luis Miguel Ramírez, representante en Risaralda ante el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, explicó que hay una alta probabilidad de que haya una pérdida de alrededor de 15% de la cosecha en el departamento.

“En esta traviesa se esperaban más o menos unos 6.5 millones de sacos, lo que corresponde más o menos al 45% del total de la producción y en Risaralda vamos a producir el 30%, entonces sí se va a bajar y se tiene establecido en un margen de 500 a 400.000 sacos”, indicó Ramírez.

A pesar de ello, el representante cafetero destacó que la esperanza en esta primera cosecha es que desde hace un año el precio de la carga de café se mantiene por encima de 1.100.000 pesos en el departamento, lo que compensa parte de las posibles pérdidas que puedan ocasionar las lluvias.

“Esta 'traviesa' del primer semestre va a salir muy buena en calidad, debido a que la broca en época de lluvia no tiene cómo volar y no tiene cómo comerse el grano. Pero también, no se dieron las floraciones que esperábamos, pero lo que sí tenemos es muy buenos precios”, puntualizó Ramírez.

Cabe recordar que, a diferencia de los departamentos del suroriente del país, la principal cosecha del grano en el Eje Cafetero se da en el segundo semestre del año, donde la producción de los últimos años ha llegado a ser de más de 14 millones de sacos de café, lo cual se ve influenciado por la floración de los primeros meses de la vigencia.