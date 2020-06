Por noticia falsa, amenazan a bomberos en Pereira

En los últimos días, un supuesto comunicado público se movió en WhatsApp y generó preocupación en los pereiranos, pues anunciaba que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la capital risaraldense iba a dejar de prestar sus servicios a las veredas que se ubican rumbo a Armenia por una presunta falta de apoyo por parte de la Alcaldía para su sostenimiento.

Sin embargo, a pesar de que el Comandante de dicha unidad, el capitán Haiden Castillo, aclaró que la información es falsa, personas inescrupulosas le han hecho llegar amenazas a varios directivos asegurando que se están robando los recursos y ultrajando los derechos laborales de los bomberos.

“Hay amenazas contra personas, pero en la medida en que uno no tenga nada que ocultar no tiene de qué preocuparse, porque no es cierto que la Administración Pública no nos está apoyando, nos van a dar en comodato el lugar donde funcionamos todas las unidades que están con contrato, porque hay que diferenciar entre el bombero voluntario y el oficial”, expresó el Capitán.

De igual forma, enfatizó en que a los miembros de la institución que tienen un contrato, “se les paga el salario mensual juicioso y ahora el 7 de junio se les paga la prima de la Alcaldía de Pereira”.

Dicha claridad la hace como respuesta al testimonio que el autor del falso comunicado entregó a medios de comunicación, donde sostenía que se estaban vulnerando los derechos laborales de él y sus compañeros. El mensaje inicial citaba:

“El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira, informa a toda la comunidad de la ciudad, a todo el sector que corresponde a la vía Armenia y a todas sus veredas, que a partir del 01 de junio del año en curso, debido a que no cuenta con ningún apoyo por parte de la administración Municipal ni equipos suficientes para la atención de emergencias, no podremos garantizar la continuidad del servicio que se venía prestando las 24 horas. Solo vamos a estar en algunas horas del día, porque nuestras unidades ya no cuentan con ningún apoyo o recurso para estar de tiempo completo”.

El sujeto, que firmó el mensaje como supuesto Comandante Encargado, fue citado el pasado lunes a una reunión con las directivas de la Institución y de la Alcaldía, donde, según el Capitán Castillo, no dio explicación alguna con relación a la información allí plasmada y se retiró de la entidad.

“Hay gente que cree que nosotros no les pagamos las prestaciones a los bomberos, que nos robamos la plata, porque de ese tipo fue la amenaza, y eso no es cierto y no podemos ir a colocar una denuncia porque no tenemos contra quien”, aseveró el comandante de la unidad de voluntarios, la cual a la fecha cuenta con 37 miembros.

Si bien el capitán Haiden Castillo ya ha notificado de dichas amenazas a las autoridades competentes, se desconoce quién pueda estarlas enviando, lo que dificulta intervenir al respecto. Por lo pronto, le reiteró a la ciudadanía que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira continúa prestando sus servicios y solicita no replicar información que no se emita a través de los medios oficiales de la institución.