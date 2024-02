¿Por qué podría cerrarse el túnel de La Línea?

El túnel de La Línea podría cerrarse el 01 de abril de este año, ante el riesgo que presenta el proceso de alianzas público – privadas por inconvenientes en el modelo de contratación para la vigencia 2024. Autoridades y dirigentes gremiales del Quindío se pronunciaron y mostraron su preocupación.

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción se indicó que: “Hay gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”.

Se explicó que: “El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones”.

De esa manera y según lo mencionó el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, en el mes de marzo, exactamente el día 31 de ese mes, vence el contrato de mantenimiento del túnel de La Línea y, debido a la situación, este podría cerrarse.

El presidente del Comité Intergremial del Quindío, ingeniero Uriel Orjuela Ospina, quien también ocupó el cargo de presidente de la Veeduría Técnica Especializada del proyecto del Cruce de la Cordillera Central Túnel de La Línea, advirtió que sin un operador de esta carretera sería grave para el país, cuando es la transversal más importante que tiene Colombia, por eso el llamado al gobierno nacional.

“Con graves consecuencias para el país, por eso hay que hacer votos y hacer el llamado al gobierno nacional, porque este es un tema muy complejo y muy delicado y la operación de ese corredor requiere tener un equipo las 24 horas los siete días a la semana”, indicó el ingeniero Orjuela.

El dirigente gremial señaló que, “eso tiene unos costos que ya se conocen de antemano y le hacemos el llamado al gobierno nacional desde la región, al Invías y al ministerio de Hacienda, para que hagan todo lo que sea necesario y evitar una contingencia de ese nivel”.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, dijo que es un convencido sobre el trabajo entre el Estado y los privados, lo que para él promueve la economía en Colombia. Frente al túnel de La Línea, advirtió que le genera preocupación.

“Si no se hacen esas inversiones se pone en riesgo la competitividad de las regiones. Las obras públicas son el motor de esa economía circular y esto es un mensaje que quiero dejarle al gobierno nacional, para que mire la condición en la que dejen presupuestado este recurso”, expresó el mandatario seccional.

Juan Miguel Galvis manifestó que, “Me preocupo porque el Estado no es capaz de sostener el mantenimiento de estos proyectos. Esperemos que el gobierno desagregue esos 13 billones de pesos”.

De acuerdo al reporte de la entidad gremial, serían 57 proyectos declarados de importancia que se podrían ver afectados.