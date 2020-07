Por retraso en resultados estaría aumentando el riesgo de contagio en Pereira

RCN Radio conoció el caso de una usuaria vinculada a la Nueva EPS en Pereira quien, después de tres días de presentar fiebre cercana a los 38°, dolor de cabeza y malestar corporal, se dirigió a la empresa prestadora de salud donde le realizaron la prueba para Covid-19 y le pidieron que se aislara de forma domiciliaria durante seis días mientras se le comunicaba el resultado, para lo cual se le dio incapacidad por el mismo periodo de tiempo.

Al cumplirse el plazo, la EPS no se comunicó con la usuaria y por más que buscó respuestas, la incertidumbre se extendió por nueve días más.

“Inicialmente, me dijeron que en seis días me notificaban de los resultados, después que era a los ocho días. Pasó el tiempo y como no me decían nada, llamé a servicio al cliente y me mandaron a la línea de Covid donde me dijeron que si ellos no me habían tomado la prueba no me podían dar resultados, que eso le correspondía a la EPS. Al final tuve que denunciar el caso en la Secretaría de Salud de Risaralda para que me dieran respuesta”, denunció la mujer.

Si bien a la usuaria la empresa le permitió continuar en cuarentena hasta que conoció que es negativa para el virus después de quince días, este no es el caso de muchos otros afiliados a la empresa prestadora de salud. Según Sandra Gómez, directora de Salud Pública de Risaralda, a raíz del caso se conoció que no es el único, lo que la EPS explica se debe a dificultades logísticas.

“Hay varios laboratorios en el país que procesan muestras y como la Nueva EPS tiene contrato con Idime, las pruebas de ellos las procesan en Bogotá y allá están colapsados, mejor dicho, se les salió de las manos la cantidad de muestras que les están llegando para procesar y eso es contratación directa de la EPS”, enfatizó Gómez.

De acuerdo con la funcionaria, ya se han tomado cartas en el asunto dado que las muestras deberían ser procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Tecnológica de Pereira por cercanía y rapidez, considerando que dicho incumplimiento pone en riesgo la vida de los ciudadanos y vulnera los derechos de los usuarios.

En ese sentido, la directora de Salud Pública de Risaralda calificó la situación como algo preocupante, “ya hemos tenido gente que ha salido positiva después de 10 días de haberle tomado la prueba y dicen que, como no les llegó, se tuvieron que ir a trabajar, lo cual representa un gran riesgo para la ciudadanía en general", señaló finalmente.