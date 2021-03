Posible negligencia médica habría llevado a paciente covid hasta la UCI

Recientemente en RCN Radio se conoció la denuncia hecha por una pareja de esposos en Risaralda, quienes acudieron la semana pasada a urgencias del hospital Santa Mónica de Dosquebradas, pues presentaban claros síntomas de coronavirus, allí a pesar de indicarles en el triage un riesgo superior al 94% de que fuera este virus lo que padecían, los enviaron para la casa sin realizarles la respectiva prueba.

En su momento, la señora Doralba Echeverri, una de las afectadas, contó que ella y su esposo Vicente Pareja de 69 años y con comorbilidades, tuvieron que pedir teleconsulta por la EPS Medimás subsidiada, para lograr que varios días después, les ordenaran dicha prueba y les fuera realizada, confirmándoles el diagnóstico.

Casi una semana después de sucedido el hecho, la señora Echeverri denunció que la situación de salud de su esposo no mejoró a pesar de los cuidados, al punto que ya fue internado en la UCI del mismo centro médico, donde se encuentra con pronóstico reservado.

“Yo me recuperé de los síntomas y ya estoy como dicen popularmente, de combate, pero mi esposo como es diabético, hipertenso y tiene otras complicaciones, no le fue tan bien y se agravó, tuvimos que volver a llevarlo por urgencias porque no estaba respirando bien y efectivamente llegó con la saturación de oxígeno en 50 cuando esa no debe bajar de 90”, manifestó la denunciante.

Según la señora Echeverri, “ahí sí, cuando ya lo vieron en ese estado, le corrieron a mi esposo, le pusieron oxígeno y un montón de aparatos y ahora me lo tienen en Cuidados Intensivos, me dicen que está muy delicado y que su pronóstico es reservado”.

Esta situación tiene muy afligida a la familia del señor Pareja, sin embargo, su esposa señaló que si éste no sale bien de allí, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias legales, ya que considera que si hubiesen recibido una mejor atención médica desde que consultaron por urgencias, muy posiblemente su esposo no estaría hoy en el estado en que se encuentra.

Por su parte, el doctor William Vicente Casas, coordinador de urgencias del hospital Santa Mónica de Dosquebradas, indicó en RCN Radio que: "no hubo negligencia médica alguna, ya que lo que hicieron fue seguir los protocolos establecidos para esas situaciones, cuando el paciente tiene signos vitales estables, la ruta a seguir en esos casos es que llamen a su EPS y pidan cita para la prueba; sin embargo, a todos los pacientes sin distinción se les entregan unas recomendaciones para su tratamiento y cuidado”.

Al respecto, RCN Radio consultó también con las autoridades en la materia, quienes manifestaron que aunque no se pueda tipificar la situación como una negligencia por parte del centro médico, sí realizarán una investigación interna y seguimiento del caso, para establecer si hubo o no alguna responsabilidad por parte del hospital.

Bibiana Romero secretaria de Salud de Dosquebradas, señaló que: “no podemos indicar si hubo o no negligencia por parte de esta IPS, pero sí les vamos a asegurar que entraremos a investigar a profundidad el caso para evitar que se presente algún tipo de anormalidad en los procesos”.

Lamentablemente, según información de último minuto suministrada a RCN Radio por la señora Doralba Echeverri, hace unos instantes le avisaron del centro médico que la salud de su esposo Vicente Pareja, se agravó, pues está comenzando a presentar daño renal y tiene una complicación pulmonar.